Wien, Innsbruck – Die Auto­zubehörkette Forstinger ist wieder in die Insolvenz geschlittert. Beim Landesgericht St. Pölten wurde am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohn­e Eigenverwaltung mit einer Quote von 20 Prozent beantragt. Die Firma mit rund 800 Mitarbeitern soll zwar fortgeführt werden, aber 15 der 108 Filialen werden wohl zusperren.

Für die Pleite gebe es mehrere Gründe. Besonders die Altmietverträge seien nach der Übernahme 2015 ein Problem gewesen, so Pressesprecher Paul Trummer gegenüber der TT. „Bei einigen Standorten liegen die Mietverträge immer noch zum Teil deutlich über der vom Vorstand festgelegten Zielvorgabe von vier bis fünf Euro pro Quadratmeter“, so Trummer. Inwieweit dies die sechs Tiroler Standorte mit ihren 40 Mitarbeiten betreffe, könne er nicht sagen. Man werde sich jeden Standort, ungeachtet der Umsätze, genau ansehen. Und genau das könnte für die Tiroler Filialen zum Problem werden, ergab doch eine Umfrage der TT bei Immobilienmaklern Miet­preise für Gewerbeobjekte in Tirol – je nach Standort und Lage – zwischen sieben und zum Teil deutlich über zehn Euro. Die Mitarbeiter sind dementsprechend nervös, zumal auch die Jännergehälter nicht ausbezahlt wurden. „Wir sind erst heute in der Früh informiert worden und wissen bis jetzt gar nichts“, meinte ein Tiroler Filialleiter gegenüber der TT am Mittwoch. Allerdings sollen die Gehälter laut Firma mit Beginn des Sanierungsverfahrens wieder ausbezahlt werden.

Als weiteren Grund für die Insolvenz nennt Pressesprecher Trummer, dass im Jänner – bedingt durch die warm­e Witterung in weiten Teilen Österreichs – die Umsätze bei Saisonwaren wie Starter­batterien und anderen Winter­artikeln um bis zu 70 Prozent eingebrochen sind.

Für die Kunden ändere sich, so die Firma, vorerst nicht viel. Termine und Bestellungen würden so gut wie möglich abgearbeitet und Anzahlungen würden die Gültigkeit nicht verlieren. Allerdings dürfen Gutscheine, Geschenkkarten oder Rückvergütungen aus rechtlichen Gründen nicht ausbezahlt werden. Dies­e Forderungen müssen beim Landesgericht St. Pölten angemeldet werden. (Weitere Infos unter www.forstinger.com/unter­nehmen/presse.)

Von der Insolvenz sind 364 Gläubiger betroffen. Die Passiva belaufen sich auf 31 Mio. Euro, rund 27 Mio. davon sind unbesichert. (APA, hu)