Die Österreichische Post holt künftig auf Wunsch bei Privatkunden bis zu drei Packerl zum Preis von insgesamt 2,50 Euro je Abholvorgang ab. Nötig dafür ist eine Registrierung unter www.post.at/abholservice. Die Sendungen können entweder persönlich übergeben oder auch in der Post-Flexibox hinterlegt werden. Auf Wunsch kann auch eine andere Abholadresse angegeben werden, z. B. der Arbeitsplatz. Die Pakete - mit Paketmarken vorfrankierten Sendungen, Retourpakete an Versandhändler oder Hermes Retouren mit entsprechendem Label - werden am nächsten Werktag (Montag bis Freitag) im Zuge des Zustellganges abgeholt. Eine Änderung oder ein Storno des Abholservice ist nicht möglich. (APA)