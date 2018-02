Wien – Fast jedes zweite Unternehmen (49 %) weltweit ist bereits Opfer von Wirtschaftskriminellen geworden. Das berichtet das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC und stützt sich dabei auf eine Eigenstudie („Global Economic Crime and Fraud Survey“), für die 7200 Teilnehmer in 123 Ländern befragt wurden. Die Zahl der gemeldeten Betrugsfälle ist demnach seit 2016 um 13 % gestiegen. Beinahe zwei Drittel (64 %) der Befragten beziffern die Schäden im Zusammenhang mit den schwerwiegendsten Vorfällen mit bis zu einer Million US-Dollar, 16 % beziffern den Schaden mit bis zu 50 Millionen Dollar.

Die meisten Vorfälle im Bereich Wirtschaftskriminalität ereigneten sich demnach in Afrika (62 % der Firmen betroffen), Nordamerika (54 %) und Lateinamerika (53 %). Am häufigsten betroffen ist das Versicherungswesen (62 %), die Agrarindustrie (59 %), die Kommunikationsbranche (59 %), Finanzdienstleistungen (58 %) und Einzelhandel (56 %).

In mehr als der Hälfte aller Fälle kommen die Täter von außerhalb des Unternehmens. Häufig handelt es sich dabei um Personen, mit denen die betroffenen Unternehmen zusammenarbeiten, wie beispielsweise Vertreter, externe Dienstleister, Lieferanten und Kunden.

Noch ist Unterschlagung (45 %) die häufigste Form der Wirtschaftskriminalität, gefolgt von Cyberkriminalität (31 %), Verbraucherbetrug (29 %) und geschäftlichem Fehlverhalten (28 %). In den kommenden 24 Monaten werde allerdings Cyberkriminalität für Unternehmen das größte Risiko darstellen, sind sich die Experten einig. Am massivsten von Cyberkriminalität betroffen sind derzeit Irland (39 % der Firmen), Belgien (38 %), Südkorea (31 %), Kanada (29 %), Großbritannien (25 %) und die USA (22 %).

„Die Betrüger gehen immer strategischer vor, ihre Methoden werden immer ausgefeilter“, erklärt Kristof Wabl von PwC Österreich. „Man kann so weit gehen und behaupten, dass daraus ein eigener Geschäftszweig geworden ist – technologiegestützt, innovativ, opportunistisch und allgegenwärtig – so wie ein Konkurrent, von dem man gar nicht wusste, dass es ihn gibt.“ Das Bewusstsein in Unternehmen im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität sei aber gestiegen, erklärt Wabl: „Dies gilt vor allem für Cyberkriminalität, wo Unternehmen wesentlich mehr über die Risiken und Möglichkeiten wissen.“ Mit dem Bewusstsein über Wirtschaftskriminalität seien laut PwC auch Investitionen in ihre Bekämpfung gestiegen. In den kommenden zwei Jahren wollen 51 % der Firmen ihre Ausgaben auf demselben Niveau halten und 44 % werden sie erhöhen.

Trotz steigender Kriminalität hätten 46 % der Befragten weltweit noch immer keine Risikoeinschätzung im Bereich Wirtschaftskriminalität durchgeführt, warnt PwC. (mas)