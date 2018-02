Von Helmut Mittermayr

Reutte – Außen minus zwölf, innen plus 1600 Grad. Das war die Temperaturspanne Mittwochfrüh vor der Archbachhalle und dem nur wenige Meter entfernten Ofen der Stab- und Drahtwalzanlage. Zwischen den beiden Werten lag der Arbeitsplatz von Nikola Vu­ckovic und Ensar Kibar. Die beiden jungen Planseemitarbeiter haben gemeinsam die Vormittagsschicht zu bestreiten. Sie müssen ganz bei der Sache sein, denn ihr Job ist nicht ungefährlich, und sie sind kurzfristig immenser Hitze ausgesetzt. Zwischen 1200 und 1600 Grad Celsius heiß sind die Stangen aus Molybdän und Wolfram, die sie mit Zangen händisch aus dem 26 Meter langen Ofen ziehen und in eine Walze weitergleiten lassen, die das Halbfertigprodukt zu Draht auszieht – der dann ins eigene Werk nach Indien weitergeschickt wird, um dort zu einem feinen Drähtchen von 0,015 mm Durchmesser ausgerollt zu werden. Autolampen oder Frontscheiben – das Einsatzgebiet des Endprodukts ist vielfältig und jeder Tiroler verwendet es.

Vuckovic (23) und Kibar (25) sind voll gefordert. Fast jede Minute wird die Luke aufgerissen. Flammen schlagen ihnen entgegen, das meterlange dünne Rohr wird mit Manneskraft herausgezogen. Luke wieder zu, uff. Kleine Flämmchen am Schutzumhang werden ohne großes Trara abgewischt, die Schutzärmlinge kurz abgezogen, Brille und Atemschutz abgelegt. Dann heißt es wieder ran. Längere Pausen sind ihnen in gewissen Abständen gegönnt. Niemand hält dies acht Stunden durch. Auf die TT-Frage zum besonderen Aspekt ihrer Tätigkeit meinen sie unisono, dass es anstrengend sei. Die Hitze schreckt sie gar nicht so.

Nicht weit entfernt verfolgen Andreas Lackner, Geschäftsführer von Plansee SE, und Georg Thurner, Produktionsleiter von Plansee SE, das Geschehen. Sie erklären, dass so ein Fototermin nicht mehr lange möglich sein wird. Im ganzen Werk gebe es überhaupt nur noch zwei Arbeitsplätze, an denen händisch bei großer Hitze gearbeitet werden müsste. Noch heuer wird die Drahtwalzanlage umgebaut, ein Roboter übernimmt die Tätigkeiten. Mit der Automatisation ändern sich auch die Berufsbilder. Immer mehr brauche es Produktionstechniker für die Wartung, gut ausgebildete Leute am Führungsstand, überhaupt Facharbeiter und nicht angelernte Kräfte – womit die Plansee-SE-Spitze bei jenem Thema angekommen ist, das ihnen unter den Nägeln brennt. Lackner: „Das ganze Werk brummt. Plansee SE und Ceratizit haben 50 zusätzliche Stellen, vor allem für Facharbeiter, auch zehn IT-Stellen, ausgeschrieben – und bekommen praktisch niemand.“ Laut Lackner gibt es aktuell 380 arbeitslos gemeldete Personen im Außerfern. „Und nur zehn sind überhaupt vermittelbar“, merkt er verwundert an. „Wir nehmen jeden, auch aus artverwandten Berufen wie zum Beispiel Spengler, Tischler oder Mechaniker“, fügt Georg Thurner hinzu, der auch erklärt, dass angelernte Kräfte werksintern über ein Traineeprogramm zu einer Art Minifacharbeiter geschult werden.

Zum Grundgeschäft kämen auch immer mehr Projektaufträge, die personalintensiv seien. „Wir haben gerade solch eines in Aussicht. Sollten wir es bekommen, würden wir nicht 50, sondern bis zu 100 zusätzliche Mitarbeiter benötigen“, stöhnt Lackner. Der Plansee-SE-Geschäftsführer weiß auch, dass das Außerferner Pulvermetallurgie-Hightechunternehmen mit dieser Problemstellung kein Alleinstellungsmerkmal besitzt: „Überall brummt der Konjunkturmotor. Egal ob Multivac im Talkessel oder Deckel-Maho im Allgäu – alle suchen und können sich nur selbst die Mitarbeiter abspenstig machen. So kann’s nicht weitergehen.“ Das Reuttener HTL-Projekt werde voll unterstützt, aber das greife ja erst frühestens in fünf, sechs Jahren.

Andreas Lackner will auch gar nicht verhehlen, dass die Stadtferne für auswärtige Interessenten immer wieder ein Problem darstelle. Plansee hat eine Firma für die Entwicklung von Industrie 4.0 in München gegründet. Auf eine Ausschreibung für die exakt gleiche „Stelle“ haben sich in München 150 Personen beworben, in Reutte eine.