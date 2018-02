Kitzbühel – „Es wird immer von der Wertschätzung gesprochen, doch wir sehen sie nicht“, ärgern sich Margit Luxner, Betriebsratsvorsitzende vom Altenwohnheim Kitzbühel und Wirtschaftsbereich Tirol, und Anna Grafoner, Betriebsratsvorsitzende vom Gesundheits- und Sozialsprengel Kitzbühel. Es habe bereits fünf Verhandlungsrunden zum Kollektivvertrag der SWÖ-Bediensteten (Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen) gegeben und man sei sich nicht nähergekommen.

In den anderen Bundesländern habe es deshalb bereits Streiks gegeben, nun drohen sie auch in Kitzbühel mit Streik. Gestern Nachmittag wurde eine Betriebsversammlung im Altenwohnheim Kitzbühel abgehalten. Einige der Mitarbeiter haben sich dabei für Maßnahmen bis hin zum Streik ausgesprochen, sollten die Verhandlungen morgen Freitag in Wien wieder ohne Ergebnis bleiben. (aha)