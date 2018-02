Imst – Der 1934 geborene Oskar Pfeifer begann zusammen mit seinen Brüdern Fritz und Bernhard schon früh, in der Säge seiner verwitweten Mutter Barbara Pfeifer zu arbeiten. Was in den Jahrzehnten danach folgte, war eine unternehmerische Lebensleistung. Aus der kleinen Säge in Imst entwickelte sich dank des Familien-Pioniergeistes eines der größten und führenden Unternehmen der europäischen Holzindustrie mit acht Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien. Oskar Pfeifer war der Motor der Entwicklung und immer auf der Suche nach neuen Produkten, wie die Unternehmenschronik bezeugt. Einer seiner markanten Sprüche war: „Die Maschinen müssen laufen, nicht stehen. Gemma, gemma!“

Dies blieb natürlich auch dem „forum holzbau“ nicht verborgen. Es agiert als international tätiger Verein, getragen von Hochschulen und Universitäten in den Ländern Österreich, Deutschland, Schweiz, Finnland und sogar Kanada. Ziel und Aufgabe des Vereins ist die Förderung des Einsatzes von Holz im Bauwesen.

Hochkarätig war auch kürzlich der Besuch, den Oskar Pfeifer in seinen privaten Räumlichkeiten empfangen durfte: Die Spitze der Plattform forum holzbau brachte dem Urgestein der Tiroler Holzindustrie auch den Ehren-Holzbaupreis 2018 für sein Lebenswerk mit. „Oskar Pfeifer und sein Unternehmen zeichneten für eine wesentliche Effizienzsteigerung in der industriellen Fertigung von Brettschichtholz verantwortlich“, führte forum holzbau-Vorstand Hugo Karre in seiner Laudatio aus. Die Pfeifer Group ist heute noch ein familiengeführtes Unternehmen (dritte Generation) mit 1800 Mitarbeitern. (TT)