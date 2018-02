Innsbruck – Mit einer „schlankeren Struktur“ und weniger Filialen wagt der Tiroler Konditor Gebr. Murauer nach dem Insolvenzverfahren im Oktober vergangenen Jahres einen neuen Versuch zur Rettung des Traditionsunternehmens. „Durch die Schließung der nicht rentablen Filialen sowie durch die schlankere Struktur der Gesellschaft sollte das Unternehmen neu durchstarten können“, so Klaus Schaller vom KSV1870.

Gesellschaft und Gläubiger konnten sich am Landesgericht Innsbruck auf eine Zahlungsquote von 29 Prozent binnen zwei Jahren einigen, teilt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) am Montag in einer Aussendung mit. Insgesamt wurden im Oktober Insolvenzforderungen in der Höhe von 1,4 Millionen Euro angemeldet.

Mehr als die Hälfte musste gehen

Der Diätplan des Unternehmens hat auch Auswirkungen auf die Belegschaft: Von den ursprünglich 96 Angestellten bleiben nach dem neuen Fahrplan nur 40 erhalten, der überwiegende Teil davon in Teilzeitbeschäftigung, so der AKV.

Drei der ursprünglich sechs Filialen sollen weiterhin betrieben werden – das Café bei der Klinik, das Café Paulus in Innsbruck und der Standort in Hall. (TT.com)