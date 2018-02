Innsbruck – Wie berichtet, wurde Anfang Oktober 2017 über die „Gebr. Murauer Gesellschaft m.b.H.“ beim Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Insgesamt waren in diesem Verfahren über 1,400.000 Euro an Insolvenzforderungen angemeldet worden.

Bei der gestrigen Tagsatzung wurde nun ein Sanierungsplan genehmigt. Demnach bezahlt die Firma Murauer an die Gläubiger eine Quote von 29 Prozent. Davon sind 11,14 Prozent binnen zwei Wochen fällig, der Rest innerhalb von zwei Jahren, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband in einer Aussendung.

Murauer betrieb bis zur Pleite insgesamt sechs Café-Konditorei-Standorte. Im Zuge des Insolvenzverfahrens wurden das „Cardinal“ in der Adamgasse, das „Capriccio“ in der Museumstraße und das „Theresia“ neben dem Landhaus Anfang Jänner geschlossen, zwei weitere Lokale in Innsbruck und der Standort Hall blieben bestehen. 56 Jobs werden gestrichen, von den ursprünglich 96 Mitarbeitern werden 40 weiterbeschäftigt, diese aber überwiegend in Teilzeit. Auch die Betriebe im Einkaufszentrum dez und in Neu-Rum, die als eigene Gesellschaft geführt werden, bleiben bestehen.

Auslöser für den Konkurs war, so Markus Murauer gegenüber der TT – er führt die seit 1960 bestehende Konditorei gemeinsam mit seinem Cousin in zweiter Generation –, ein verlorener Prozess mit einem Dienstnehmer gewesen, der den Betrieb 190.000 Euro gekostet habe. Aber auch die Billigkonkurrenz und die Übersättigung in der Gastronomie machten der Traditions-Konditorei zu schaffen. (TT)