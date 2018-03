Wien – Der Verband Österreichischer Zeitungen hat zum 34. Mal seinen Werbepreis Adgar verliehen. Dabei wurden die kreativsten Sujets folgender Agenturen prämiert: Young & Rubicam, Wien Nord, Demner, Merlicek & Bergmann und DDB Wien. Die Sonderpreise gingen an das Artistic Department von Chanel und Tunnel 23. „Printwerber des Jahres“ wurde die Raiffeisen Bankengruppe Österreich.

VÖZ-Präsident Thomas Kralinger gratulierte den Preisträgern am Donnerstagabend im Wiener Konzerthaus vor 650 Gästen aus Werbung, Wirtschaft, Politik und Medien und erklärte: „Unsere Printprodukte und Onlineportale sind Premiumplattformen für Werbepartner – es ist eben nicht egal, wo Werbung geschalten wird. Gerade hochwertige Produkte und Dienstleistungen brauchen ein vertrauenswürdiges Umfeld.“ In seiner Eröffnungsrede sprach Kralinger über das „zunehmend überhitzte Meinungsklima“, welches durch Algorithmen und Filterblasen verschärft werde: „Das scheinbar angenehme Leben in der Filterblase führt langfristig zu intellektueller Kurzatmigkeit, kognitiven Defiziten und einer verzerrten Realitätswahrnehmung. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie am besten unsere Zeitungen oder Magazine.“

Umrahmt wurde die Gala von einem Auftritt der Band Culcha Candela. Das Berliner Quartett spielte internationalen Reggae, Dancehall und Hip-Hop. Für Lacher sorgte der Opening-Act des „Reporters ohne Grenzen“ und Politikerschreck Peter Klien. (TT)