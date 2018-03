Von M. Hotter und H. Angerer

Kirchberg – Die Spatzen pfeifen es schon seit einiger Zeit von den Dächern: Der Betrieb im Hotel Alpenhof in Kirchberg wird mit 2. April eingestellt. Mit dem Betriebsrat sei ein „sehr guter“ Sozialplan ausverhandelt worden, sagt Othmar Danninger, Obmann des Vereins Sozialwerk Bau-Holz, welcher das Hotel auf dem Kirchberger Sonnenplateau im Ortsteil Klausen betreibt. Das bedeute, dass die Mitarbeiter neben den gesetzlich vorgeschriebenen Abfertigungen noch weitere Zahlungen erhalten würden, erklärt Danninger. Die Zuständige vom Betriebsrat war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Und wie soll es mit dem Alpenhof weitergehen? In der Bevölkerung kursiert das Gerücht, dass das Hotel bereits verkauft wurde. Stimmt das? „Nein, tut es nicht“, antwortet Danninger. Aber, räumt er ein, es gebe durchaus Bestrebungen, das Hotel zu veräußern, und das schon seit längerer Zeit. Potenzielle Käufer hätten ihr Interesse bereits bekundet, unterschrieben sei allerdings noch nichts.

Dass die Bestrebungen, das Hotel zu verkaufen, schon sehr weit sind, bestätigt einer, der den Alpenhof gerne kaufen würde: Willi Steindl betreibt in zweiter Generation das Hotel Sonne in Kirchberg und hat Interesse am Alpenhof. „Das Hotel hat eine sehr gute Lage und ich bin interessiert daran“, sagt Steindl auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung. Es handle sich aber um ein laufendes Bieterverfahren, zu dem er deshalb nicht viel sagen kann. Nur so viel lässt er durchblicken: Er sei der einzige einheimische Interessent.

So viel sei aber sicher, er möchte den Betrieb nicht nur weiterführen, sondern auch erweitern. „Das hat man Vater schon vor 30 Jahren beim Hotel Sonne gemacht, es gekauft und immer wieder erweitert und ausgebaut. Das würde ich auch gerne mit dem Alpenhof machen“, erklärt Steindl.

Zu dem Hotel gehört auch eine größere Grundfläche. Dass Steindl für die Finanzierung des Hotelkaufs von der Gemeinde Widmungen erwartet, bestreitet der Kirchberger Jungunternehmer. „Das Geld für den Kauf spielt sich natürlich nicht von selbst herein und natürlich muss der Betrieb etwas abwerfen. Falls er das nicht tut, muss man sich Gegenfinanzierungen überlegen. Aber über Widmungen wurde noch nicht nachgedacht“, erläutert Steindl. Er sieht seine Chancen aber nicht sehr hoch, vielmehr glaubt er, dass größere Hotelketten den Zuschla­g bekommen könnten.

Von Seiten der Gemeinde Kirchberg will man sich nicht festlegen. „Wenn es einen einheimischen Betreiber geben würde, wäre das natürlich optimal. Aber wenn es andere Interessenten mit einem guten Betriebskonzept gibt, ist auch das zu befürworten“, sagt Bürgermeister Helmut Berger. Die Gemeinde hat auch klare Vorgaben für den Verkauf des Alpenhofes gemacht. So muss der Alpenhof ein Hotel bleiben, „und es wird nichts auffiletiert“, sagt Berger. Er spielt darauf an, dass für die Gemeinde ein Mischkonzept mit touristischer Nutzung und Wohneinheiten nicht in Frage kommt. Zusagen für Grundstückswidmungen von Seiten der Gemeinde gebe es keine, aber über Kompensationsgeschäfte könnte man diskutieren.