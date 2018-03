Memmingen – Rechtzeitig vor der Planung des Sommerurlaubs präsentiert die irische Fluggesellschaft Ryanair nun ab ihrem neuen Stützpunkt am Allgäu Airport ein neues Ferienziel, das Sonne, Meer und mediterrane Gastfreundschaft verspricht. Ab 8. Mai geht es jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag in die Hafenstadt Zadar an der dalmatinischen Küste. „Mit Kroatien runden wir das Angebot rund ums Mittelmeer ab“, betont Allgäu-Airport-Vertriebsleiter Marcel Schütz. Mit Zadar stehen im Sommer 42 Reiseziele ab dem Allgäu Airport auf dem Programm. Neben der kroatischen Küstenstadt zählen Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste, die griechische Hauptstadt Athen, das polnische Kattowitz und Hurghada, Ägyptens bekanntester Badeort, zu den Neuheiten. Auch wenn der Sommerflugplan erst am 25. März in Kraft tritt, sind die Routenplaner der Fluggesellschaften bereits für den kommenden Winter aktiv: Nach einer Pause nimmt die irische Fluggesellschaft Ryanair die schottische Hauptstadt Edinburgh wieder in ihren Flugplan auf. Ab 30. Oktober geht es am Dienstag und Samstag vom Allgäu Airport aus nach Schottland. „Die Erfahrung mit anderen Strecken wie Dublin und London hat gezeigt, dass im Winter sehr viele Skifahrer diese Flüge nutzen, um die Wintersportgebiete im Allgäu, in Tirol und Vorarlberg schnell zu erreichen“, berichtet Vertriebsleiter Marcel Schütz.

Aber auch viele Italiener werden den Allgäu Airport künftig frequentieren. Ab 29. Oktober wird nämlich auch die Hafenstadt Brindisi in Süditalien angeflogen. Zweimal pro Woche verbindet dann Ryanair Memmingen mit Apulien. Geflogen wird am Montag und Freitag.

Aber damit nicht genug. Auch Marrakesch – von vielen Passagieren bereits sehnlichst auf dem Flugplan (zurück-)erwartet – feiert ab 28. Oktober ein Comeback. Geplante Flugtage: Sonntag und Mittwoch. (fasi)