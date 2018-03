Wien – Bei 4800 Lieferanten kauft die AUA (Austrian Airlines) ein, davon sind 1500 in Österreich. Einiges Geschäft machen Getränkefirmen bei den meisten Fluglinien mit Tomatensaft, der gerade in Flugzeugen überdurchschnittlich oft bestellt wird. An Bord von AUA-Maschinen werden jedes Jahr 180.000 Liter Tomatensaft getrunken.

Im Jahreseinkauf der AUA in ihrer heutigen Größe sind immer auch rote Strumpfhosen, vor allem bei den Flugbegleiterinnen Teil ihrer roten Uniform. Die AUA hat heute vorgerechnet, dass ihre Mitarbeiterinnen im Jahr 13.500 Paar rote Strumpfhosen verbrauchen.

Als die seit 2009 der Lufthansa gehörende AUA im Jahr 2015 die Bein-Uniformen ändern wollte, beharrten 70 Prozent der betroffenen Mitarbeiterinnen in einer Umfrage darauf, dass die Strümpfe rot bleiben müssen. Die Schuhe übrigens auch.

Ein Jahr später wurde in Umfragen unter Passagieren dann auch der Donauwalzer als Bordmusik zementiert. Der wird nach heutigen Angaben 288.000 Mal im Jahr auf AUA-Flügen abgespielt. (APA)