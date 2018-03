Die deutsche Finanzaufsicht BaFin droht dem angeschlagenen Einzelhandelskonzern Steinhoff, Mutter der Kika/Leiner-Möbelhäuser in Österreich, mit einem Zwangsgeld in Höhe von 1,15 Mio. Euro. Da Steinhoff bis Ende Jänner und damit vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres 2016/17 zum 30.9. noch keine Bilanz vorgelegt habe, sei die Behörde nun aktiv geworden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Die entsprechende Bußgeldandrohung sei bereits Anfang März ergangen. Steinhoff wird von eine Affäre um Bilanz-Unregelmäßigkeiten belastet. Die Enthüllungen hatten nicht nur den Aktienkurs zeitweise um bis zu 90 Prozent nach unten gedrückt, sondern Steinhoff auch in eine Liquiditätskrise gestürzt. Das Management versucht, das Unternehmen zu stabilisieren.

Wirtschaftsprüfer von PwC durchforsten derzeit Zahlen und Verträge. So lange sie nicht fertig seien, könne Steinhoff auch noch keine Bilanz für das Geschäftsjahr 2016/17 vorlegen, hatte das Unternehmen Ende Februar erklärt. (APA/Reuters)