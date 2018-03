Wien – Matthias Wechner, der Vorstand der größten österreichischen Sicherheitsfirma G4S, verlässt nach zehn Jahren das Unternehmen. Das teilt­e der Tiroler gestern in einer Aussendung mit.

Den Schritt begründete Wechner, der das Unternehmen seit 2011 leitete, mit einer beruflichen Veränderung. „Bis zu meinem endgültigen Ausscheiden im Mai 2018 arbeite ich an einer nahtlosen Übergabe der Unternehmensführung in neue verantwortungsvoll­e Hände“, erklärte Wechner. Wer dem gebürtigen Ischgler als G4S-Chef nachfolgen soll, werde bei der kommenden Aufsichtsratsitzung entschieden. Der Sicherheitsexperte Wachner war vor seiner Tätigkeit bei G4S unter anderem für das Innen- und das Verteidigungsministerium tätig. G4S beschäftigt rund 3500 Mitarbeiter in allen Bundesländern und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 120 Mio. Euro.

Die Sicherheitsbranche ist stark gewachsen. Die Arbeitsbedingungen in der Branche standen deshalb öfter in der Kritik. In einer gestern veröffentlichten Befragung der Uni Innsbruck, der Gewerkschaft vida und der AK von 200 Beschäftigten der Branche wurden niedrige Bezahlung (80 Prozent) sowie sozial unverträgliche Arbeitszeiten bemängelt. Zudem würden Gewalterfahrungen zum Alltag gehören. Vida kritisierte die fehlende einheitliche Berufsausbildung. Die AK sieht die Branche in der Pflicht, für gesunde und sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen. (APA)