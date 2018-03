Wien, Köln, Graz – Der Bieterprozess für die Marke Toni‘s Freilandeier ist definitiv für die Handelskette Rewe ausgegangen. Das Vorhaben liegt schon zur Genehmigung bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

Die Übernahme wurde am Freitag bei der Wettbewerbsbehörde angemeldet. Demnach plant Rewe International (Wiener Neudorf) den indirekten Erwerb der gewerblichen Schutzrechte von Toni‘s Handels-GmbH (Glein). Zur Rewe-Gruppe gehören in Österreich die Lebensmittelmärkte Billa, Merkur, Adeg und Penny. Toni‘s ist Ende 2017 in die Insolvenz geschlittert. (APA)