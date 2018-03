Unternehmen

Marke „Toni‘s Freilandeier“ gehört jetzt Billa-Mutter Rewe

Handelskonzern Rewe hat die Marke „Toni‘s Freilandeier“ gekauft. Verpackt werden die Eier nur noch bis 13. April in Knittelfeld. Ab 15. April macht das ein Familienbetrieb in Vorchdorf im Bezirk Gmunden in Oberösterreich.