Von Claudia Funder

Lienz – Mit den steigenden Temperaturen stehen auch jene Tage vor der Tür, an denen man wieder mehr Zeit im Freien verbringt. Schlendert man durch Lienz, stechen sie einem schon jetzt vereinzelt ins Auge – die markant-knallgelben Liegestühle, die bald erneut an vielen Standorten der Stadt zum spontanen Verweilen einladen werden.

Seit fünf Jahren wird es Gästen und Einheimischen leicht gemacht, sich einige Momente entspannt zurückzulehnen und vorübergehend die Perspektive zu ändern.

Mit dem sozialen Projekt wurde 2013 gestartet. Gemeinsam mit dem Stadtmarketing hatte der sozialökonomische Betrieb „Schindel und Holz“ die praktisch zusammenklappbaren Sitzmöbel entworfen. Ein Klassiker kam mit frischem Design zu neuen Ehren. Denn er ist mit einem prägnanten Schriftzug versehen, der auch ein besonderes Lebensgefühl vermitteln soll. Der Spruch „Bei uns sitzt Sonne in der Stadt“ aus der Feder des Osttiroler Künstlers Hans Salcher verweist charmant auf eine der großen Stärken der Stadt – zählt Lienz doch mehr als 2000 Sonnenstunden pro Jahr.

Gestartet worden war in einer ersten Auflage mit 100 Stück. Und schon im ersten Jahr zeigte sich, dass man mit diesem handgefertigten Qualitätsprodukt goldrichtig liegt. Die Sitzmöbel aus naturbelassenem, geöltem Buchenholz und wetterfestem Markisenstoff eroberten rasch einen fixen Platz im Stadtbild. Sie stehen auf öffentlichen Plätzen ebenso wie vor Geschäften, Lokalen und Hotels. Und wer genau schaut: Der bequeme Liegestuhl ist in etlichen Privatgärten zu entdecken, kann er doch von jedermann erworben werden.

„Als weiterentwickeltes Produkt ging er in großer Stückzahl an Hütten des Deutschen Alpenvereins und an den Nationalpark“, freut sich der Geschäftsführer von Schindel und Holz, René Ladstätter. Längst wandern die Liegestühle weit über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus, „als beliebter Geschenksartikel und Gruß aus der Heimat“, weiß Ladstätter. „Auch Urlauber nehmen ihn gerne als Mitbringsel mit nach Hause.“

Die Liegestühle werden in Teams hergestellt. Mittlerweile verließen laut Geschäftsführer – samt Sonderanfertigungen, die bei größerer Abnahmezahl in diversen Designs zu haben sind – 700 bis 800 Stück die Werkstatt. Und ein Ende ist nicht in Sicht, herrscht doch ein ungebremstes Griss um die Stühle.

Aktuell sind bei „Schindel und Holz“ 64 Mitarbeiter beschäftigt, davon 40 Transitarbeitskräfte. Die Langzeitarbeitslosenzahl ändert sich nicht wirklich. Gespannt sei man deshalb, wie sich die Fördersituation weiterentwickeln wird. „Die Förderverträge gelten immer nur ein Jahr“, erklärt der Geschäftsführer und ergänzt: „Ende April wissen wir mehr. Wir schauen positiv in die Zukunft.“