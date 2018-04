Von Marco Witting

Sarajevo – Der Krieg hat die alte Seilbahn zerstört. Die Liebe sie wiedererweckt. Anton Seeber, Vorstandsvorsitzender von Leitner ropeways, wird fast philosophisch auf dem Weg nach Sarajevo. Das Projekt, das die Südtiroler Liftbauer in der bosnischen Hauptstadt realisiert haben, war kein kompliziertes. Aber ein besonderes.

Ein Liftmitarbeiter der alten Seilbahn auf den Trebevic, den Hausberg von Sarajevo, war das erste Opfer im Krieg 1992. Gleich danach wurde auch die Bahn durch Bomben und Granaten zerstört. Die Lift­trasse wurde zur Frontlinie, nebenbei wurden Minenfelder angelegt. Und die alte Bahn, Symbol der Olympischen Spiele 1984, verschwand. Und wäre nicht die Liebe von Eddy Offermann zu seiner Frau Maja und zu deren Heimatstadt Sarajevo, es gäbe keine Bahn. Weil der Holländer, Kernphysiker und Investmentbroker, einst launig ankündigte, „die Bahn fährt wieder“, sagte er der Stadt 2011 eine Spende von 3,5 Millionen Euro zu. Erst als Offermann nach fünf Jahren stockender Verhandlungen drohte, das Geld zu streichen und nachdem mit dem 35-jährigen Bürgermeister Abdulah Skaka ein Macher ins Rathaus zog, nahm das Projekt Fahrt auf.

Gestern wurde die neue Kabinenbahn eröffnet. Die Trasse ist 2158 Meter lang und die Bahn bringt die Gäste in sieben Minuten auf den 1160 Meter hohen Trebevic. 33 Kabinen, eine in den bosnischen Farben, fünf in den Farben der olympischen Ringe, gondeln jetzt über die Stadt. 1200 Personen pro Stunde schafft die Seilbahn. Sie wird täglich bis 22 Uhr fahren. Insgesamt werden rund neun Millionen Euro investiert – am Berg soll noch ein Hotel entstehen. Die Bahn solle das Naherholungsgebiet revitalisieren und weitere Projekte sollen folgen, so Bürgermeister Skaka. „Ein Zeichen des Friedens“ sei die neue Bahn, sagte der Stadtchef. „Ein Kindheitstraum wird wahr.“

Auch im Hause Leitner gab es nur zufriedene Gesichter. „Es ist schön, dass wir hier einen Beitrag leisten konnten“, sagte Seeber. Gleichzeitig ist es für das Unternehmen auch ein Prestigeprojekt, speziell was Bahnen im urbanen Raum betrifft. Die Bauarbeiten waren schwierig – neben Stütze Nr. 7 fand man zwei Minen.

Die Bürger von Sarajevo stürmten gestern dann die neue Bahn. Dazu gab es ein großes Fest, eigens gestaltete Colaflaschen und ein extra komponiertes Lied für die Rückkehr der Bahn. Die Stadt Sarajevo veranstaltete neben der Eröffnung auch noch einen Bürgermeistertag, an dem etwa auch Innsbrucks Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider und Wiens Bürgermeister Michael Häupl teilnahmen.