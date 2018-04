Innsbruck – Österreichs Wirtschaftsmotor läuft weiter auf Hochtouren, die Bank Austria sagt Österreich heuer 2,8 nach 2,9 Prozent und für Tirol sogar 3,2 nach 3,4 Prozent reales Wachstum voraus. Wegen der guten Auftragslage sowie der historisch tiefen Zinsen sei auch die Investitionsbereitschaft und damit die Kreditnachfrage stark gestiegen, sagt Susanne Wendler, Bereichsvorstand Firmenkunden in der UniCredit Bank Austria, gegenüber der TT. „Der Markt hat sehr viel Geld, und Geld ist so günstig wie noch nie.“

Abseits der Zinsen gebe es aber sehr oft eine weitere Möglichkeit, damit Investitionen noch lukrativer werden. „Es stehen in Österreich jährlich Fördergelder in Milliardenhöhe zur Verfügung, davon wird aber ein Viertel bis zu einem Drittel gar nicht abgeholt.“ Vielfach fehle das Wissen oder der Weg durch den Förder­dschungel sei einigen Firmen zu kompliziert.

Die Bank Austria sei die „führende Unternehmerbank“ („jedes zweite im Außenhandel tätige österreichische Unternehmen setzt hier auf unsere Beratung und Expertise“) und habe daher eine Förder-Offensive gestartet. Dazu zählen auch der im Vorjahr gestartete und beim Forum Alpbach als innovativstes Projekt ausgezeichnete Online-Förderfinder (bisher schon fast 10.000 Zugriffe) und eine Förderberatung über Video. Mit dem auch für Nichtkunden zugänglichen Online-Tool könnten sich Unternehmen mit nur wenigen Klicks sehr leicht einen ersten, guten Überblick über die Vielzahl an Fördermöglichkeiten unter anderem bei AWS, Kontrollbank oder auch Landesstellen verschaffen, sagt Manfred Seyringer, stellvertretender Abteilungsleiter für Export und Investitionsfinanzierung der BA. Für weitere Infos stünden dann die Bank-Experten jederzeit zur Verfügung. „Und da können wir meist selbst alte Hasen überraschen.“ So sei es auch möglich, für verschiedene Seilbahnprojekte Exportförderung zu lukrieren.

Von den 2017 über 10 Mrd. Euro an zinsgünstigen Exportkrediten der Kontrollbank seien allein in Tirol 1,3 Mrd. Euro geflossen, die Hälfte davon über die Bank Austria, so Tirols Firmenkunden-Landesdirektor Markus Sappl. Seit Mitte 2016 ist die Bank Austria laut Wendler die einzige Austro-Bank, die mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) eine 200-Millionen-Rahmengarantie fixiert habe.

Ein Unternehmen, das im Bereich Export- und Investitionsfinanzierung über die Bank Austria sehr erfolgreich arbeite, sei der Osttiroler Marmeladenhersteller Unterweger Früchteküche. (va)