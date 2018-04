Innsbruck – Die von Christia­n Harisch und Stefan Rutter vor über 20 Jahren gegründete und bis heute von den beiden zu je 50 Prozent gehalten­e Rutter Immobilien Grupp­e (RIG) wurde beim neuen öster­reichweiten Shoppingcenter Performance Report vor SES (Spar) und ECE in der Kategorie bestes Management auf Platz 1 gereiht – zum fünften Mal in Folge.

Harisch kümmert sich in der Gruppe vorrangig um Finanzen und Strategie, Rutter entwickelt die „Einkaufszentren der Zukunft“ und verantwortet die Vermietung sowie das Management von über 500.000 Quadratmetern Handelsfläche in Österreich.

Die Gruppe wolle jedenfalls den Expansionskurs beibehalten, betonen Rutter und Harisch gegenüber der TT. Im Vorjahr hat die RIG ein Transaktionsvolumen von insgesamt über 200 Mio. Euro abgewickelt. Konkret wurde, wie berichtet, das Fachmarktzentrum Hartberg ebenso eröffnet wie das Einkaufszentrum ELI in Liezen. Die Merkur City in Wiener Neustadt wurde nach einem kompletten Um- und Neubau wiedereröffnet. Alle Zentren wurden von der RIG konzipiert, entwickelt, umgesetzt und dann veräußert.

Hervorragend sei die Rutter-­Gruppe gerade auch in Tirol unterwegs. Ende 2015 wurden innerhalb nur weniger Tage zuerst von der Hypo das Völser Einkaufszentrum Cyt­a und dann das M4 in Wörgl gekauft. Letzteres lag vor der Übernahme im Shoppingcenter Performance Report gerade einmal auf Platz 50, in den beiden letzten Jahren ging es zunächst auf Platz 17 und zuletzt bereits auf Platz 7 nach vorne. Der Umsatz des M4 unter Führung von Daniela Schlemmer erhöhte sich zuletzt auf 38,5 Mio. Euro (ohne Kino und Fitnesscenter), heue­r sei man bisher um 6,7 Prozent im Plus und werde wohl die 40 Mio. Euro überspringen. Im Cyta gab es 2017 (Lebensmittelmärkte nicht eingerechnet) einen Sprung von 46 auf 51 Mio. Euro. In zwei Jahren solle der Umsatz der beiden Zentren (2 Mio. Besucher im M4 und über 3 Mio. im Cyta) von heuer über 90 auf dann über 100 Mio. Euro ansteigen.

Die Gruppe wolle ihre Aktivitäten auch nach Deutschland ausdehnen, sofern sich Möglichkeiten ergeben sollten. In Tirol halte man intensiv Ausschau, um ein drittes Einkaufszentrum zu erwerben, sagt Harisch. (va)