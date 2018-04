Von Verena Langegger

Innsbruck – Schon der Maturaball sei ein Event, sagt Erik Kastner, oberster Eventmanager der Wirtschaftskammer. Und es fließt Geld in der Branche. Das Veranstaltungswesen erzeugte im Jahr 2015 rund 8,9 Milliarden Euro an heimischer Bruttowertschöpfung und sicherte damit allein im Inland über 140.000 Arbeitsplätze. Das sind immerhin rund 3,4 Prozent aller Erwerbstätigen im Land, erklärt Kastner die Zahlen, die vom Institut für Höhere Studien (IHS) errechnet wurden. Immerhin 2,9 Prozent der österreichischen Bruttowertschöpfung würden im Rahmen von Veranstaltungen, die in Österreich jedes Jahr stattfinden, erwirtschaftet. Davon profitiert natürlich auch der Staat: Denn es werden durchschnittlich Steuern und Abgaben in Höhe von etwa 3,5 Milliarden Euro pro Jahr abgeführt, erklärt Alexander Schnabl, Projektleiter beim IHS.

Das Geld, das rund um die Events ausgegeben wurde, floss sowohl in die Dienste von Eventagenturen und Veranstaltern als auch in jene Veranstaltungen, die Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen selbst organisiert haben. Dazu kamen Ausgaben von Touristen, die während ihres Urlaubs in Österreich Veranstaltungen besucht haben und dabei im Wert von rund 2,1 Milliarden Euro, etwa für Transport oder Beherbergung, konsumiert haben. In der durch Veranstaltungsausgaben ausgelösten Bruttowertschöpfung von insgesamt rund 8,9 Mrd. Euro sind also nicht nur direkte, sondern auch indirekte sowie konsum- und investitionsinduzierte Effekte enthalten. Für Erik Kastner, Branchensprecher „eventnet Österreich“, unterstreichen die Ergebnisse der Studie einmal mehr eindrucksvoll die Bedeutung der heimischen Eventbranche – sowohl für das Image unseres Landes als auch als Wirtschaftsfaktor, „gerade für die Tourismusdestination Österreich mit Events wie etwa dem Opernball, dem Hahnenkammrennen, den Salzburger Festspielen oder dem Life Ball“.

Der Trend in der Branche geht in Richtung „außergewöhnliche Location“, sagt Kastner. „Kein Veranstalter will mit dem Mainstream mitschwimmen.“ Die Orte reichen von Bahnremisen, die für Veranstaltungen umdekoriert werden, bis zur Seegrube über Innsbruck oder dem Riesenrad im Wiener Prater. Die größte Veränderung in der Branche hätten aber PowerPoint und das Internet gebracht, denn dadurch können Veranstaltungen und Kongresse quasi weltweit ausgetragen werden. So kann der Vortrag eines Arztes in Rio de Janeiro zeitgleich nach Paris oder Sydney übertragen werden. Trotz aller Technik dürfe aber auch nicht auf den Menschen vergessen werden, sagt Kastner: „Das kleine, feine Häppchen bleibt weiter wichtig.“

Vor allem die Umsätze der über 5500 Event-Agenturen in Österreich haben seit 2010 massiv zugelegt. Dagegen gaben Unternehmen und öffentliche Einrichtungen weniger Geld für selbst organisierte Veranstaltungen aus. „Insgesamt beobachten wir in der Branche eine starke Tendenz zur Professionalisierung. Während Unternehmen früher eigene Ressourcen verwendet haben, um Veranstaltungen zu organisieren, greifen sie jetzt lieber auf erfahrene Dienstleister mit fundierter Ausbildung zurück,“ erklärt Kastner.

Andere Regeln in jedem Bundesland

Die Eventbranche kritisiert die Unterschiede in den Bundesländer-Veranstaltungsgesetzen und fordert ein österreichweit harmonisiertes Veranstaltungsgesetz. Die Branche würde sich auch nach dem strengsten Gesetz richten, heißt es.

Die unterschiedlichen Veranstaltungsgesetze würden viel zusätzliche Arbeit verursachen. Deutliche Unterschiede je nach Bundesland gebe es etwa bei Sicherheitsvorgaben sowie bei der Anzeige-, Anmelde- und Bewilligungspflicht von Veranstaltungen. Wenn Event-Agenturen in mehreren Bundesländern aktiv seien, müsse das jeweilige Veranstaltungsgesetz genau studiert werden. Kritik gibt es von der Eventbranche am Sonderstatus für Vereinsfeste. Bei Unglücken, wie Mitte August 2017 beim Feuerwehrfest in Sankt Johann am Walde (OÖ) mit zwei Toten und 120 Verletzen, sei die Haftungsfrage offen. Eine Windböe hatte damals das Festzelt niedergerissen. Laut Staatsanwaltschaft wird wegen Fahrlässigkeit gegen unbekannt ermittelt.

Gesetz verunsichert viele Kunden

Seit der 2012 erfolgten Novellierung des Korruptionsstrafrechts sieht sich das Veranstalterwesen in die Ecke gedrängt. Die Formulierung des Antikorruptionsgesetzes sei zu schwammig, kritisiert die Eventbranche. Die Bestimmungen würden bei den Kunden zu Verunsicherung führen. Und diese Unsicherheit veranlasst viele Vorstände und Geschäftsführer dazu, Event-Einladungen zur Gänze aus dem Sales- und Marketing-Mix zu streichen. Denn Prominente, aber auch Geschäftskunden wurden von Firmen sehr oft zu Veranstaltungen eingeladen. Obwohl Sponsoring laut Gesetz zulässig ist, hat die Angst, unter Umständen mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu können, zu firmeninternen „Null-Toleranz-Compliance-Regelungen“ geführt. Dies hatte einen drastischen Rückgang der Kartenbestellungen zur Folge. Auch für Großveranstaltungen wie das Skifliegen am Kulm, das 48 Mio. Menschen erreicht, Beachvolleyball- oder ATP-Tennisturniere sei der Ausfall von Firmenkontingenten dramatisch, heißt es.

Auch Events werden grün

Auch in der Eventbranche wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. So genannte „Green Events“ sind Veranstaltungen, bei denen auf ökologische sowie soziale und ökonomische Nachhaltigkeit besondere Rücksicht genommen wird. „Green Event“ ist ein allgemeiner und international gebräuchlicher Ausdruck für eine Veranstaltung, die sich durch nachhaltige Planung, Organisation und Umsetzung auszeichnet. Der Begriff der Nachhaltigkeit kann allerdings vielfältig ausgelegt werden kann, daher unterscheiden sich von Land zu Land auch die konkreten Anforderungen, die an ein Green Event gestellt werden. Nicht immer werden alle vier Säulen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie, Soziales, und Kultur – in gleicher Weise eingefordert. Oftmals steht die ökologische Nachhaltigkeit, also die Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes, im Vordergrund. Wichtig sind die Vermeidung von Abfall, regionale Verpflegung oder Anreize für eine umweltfreundliche An- und Abreise von Veranstaltungen.