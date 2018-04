Bad Homburg – Fresenius lässt die zweitgrößte Übernahme in der Firmengeschichte platzen. Der deutsche Gesundheitskonzern kündigte die Vereinbarung über den rund 4,4 Milliarden Euro schweren Zukauf des US-Generika-Unternehmens Akorn auf. Die Amerikaner hätten mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllt, teilte Fresenius am Sonntagabend mit.

Der Entscheidung lägen unter anderen schwerwiegende Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität bei Akorn zugrunde, die während der von Fresenius eingeleiteten, unabhängigen Untersuchung gefunden worden seien.

Die Übernahme wackelt bereits seit einigen Wochen. Fresenius ließ nach anonymen Hinweisen prüfen, ob Akorn falsche Angaben bei der Produktentwicklung gemacht hat. Im Februar stellte der Dax-Konzern die Transaktion öffentlich in Frage. Akorn wäre der zweitgrößte Zukauf in der Fresenius-Geschichte nach der Akquisition des spanischen Klinkbetreibers Quironsalud für 5,8 Mrd. Euro vor gut einem Jahr gewesen.

Akorn will Vereinbarung durchsetzen

Akorn widersprach den Anschuldigungen von Fresenius. Es gebe keinen Grund, die Kaufpläne zu stoppen, teilte das US-Unternehmen später mit. Akorn wolle seine Rechte in der verbindlichen Fusionsvereinbarung durchsetzen.

Fresenius bestätigte den Konzernausblick für 2018. Das im Dax notierte Unternehmen erwartet unverändert einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes zwischen fünf und acht Prozent. Das Konzernergebnis soll währungsbereinigt um sechs bis neun Prozent steigen (exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts um rund zehn bis 13 Prozent).

Die Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) hatte am vergangenen Samstag die Veräußerung ihres Mehrheitsanteils am Ärzte-Netzwerk Sound Inpatient Physicians Holdings angekündigt. Der daraus erwartete Buchgewinn vor Steuern von rund 800 Mio. Euro sei im Konzernausblick von Fresenius für 2018 nicht berücksichtigt.

Fresenius will die Ergebnisse des ersten Quartals wie geplant am 3. Mai veröffentlichen. FMC teilte am Sonntag mit, dass das Unternehmen im Gesamtjahr 2018 nun nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent erwarte, verglichen mit einem bisherigen Umsatzziel von rund acht Prozent. Grund seien Änderungen bei der Verabreichung bestimmter Medikamente. (APA/Reuters)