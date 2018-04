Winterthur – Der Schweizer Industriekonzern Sulzer hat vom US-Riesen General Electric (GE) einen Großauftrag in Indien erhalten. Das Traditionsunternehmen liefert 21 Speisewasserpumpsysteme an GE India. Die Pumpen seien für drei neue thermische Kraftwerke im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh bestimmt, teilte Sulzer am Dienstag in einer Aussendung mit.

Wie hoch der Großauftrag ist, gab Sulzer allerdings nicht bekannt. Es handle sich um einen niedrigen zweistelligen Millionen-Betrag, sagte ein Sprecher auf Anfrage lediglich.

Die Pumpen würden zwischen Mitte 2018 und Mitte nächsten Jahres geliefert. Im Lieferumfang enthalten seien 21 Kesselspeisepumpen und 21 Vorpumpen. Die Pumpensysteme würden in Indien entwickelt, montiert und gepackt.

Sulzer investiere in Indien sowohl in Mitarbeiter als auch in die Standorte. In der Metropole Mumbai baut der Schweizer Konzern laut Eigenangaben zurzeit einen neuen Pumpenteststand. (APA/sda/awp)