Die Deutsche Bank will Arbeitsplätze streichen. „Wir planen im laufenden Jahr einen spürbaren Stellenabbau“, sagte der neue Konzernchef Christian Sewing am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Insbesondere die Investmentbank, die umgebaut wird, stehe vor Einschnitten. „Wir müssen unsere Kosten in der Investmentbank drücken.“

Mit seinem zuvor angekündigten Umbau der Bank reagiert der seit drei Wochen amtierende Nachfolger von John Cryan auf das schwache Abschneiden von Deutschlands größtem Geldhaus. „Die Ergebnisse im ersten Quartal zeigen die Notwendigkeit, sofort zu handeln.“ (APA/Reuters)