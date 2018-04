Österreichische Firmen haben weltweit im Vorjahr 12.000 Patente angemeldet, heißt es im Jahresbericht des Patentamtes. Österreich liege damit EU-weit auf Platz sechs und weltweit auf Platz elf, sagte Minister Norbert Hofer (FPÖ) laut Aussendung. Patente würden vor allem in den Haupt-Exportmärkten Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien und Italien angemeldet, zunehmend aber auch in China.

In Österreich wurden 2900 Patente angemeldet und 1450 Patente und Gebrauchsmuster gewährt. Die meisten Anträge (610) kamen aus Oberösterreich, gefolgt von der Steiermark (450) und Wien (431). Gemessen an der Bevölkerung ist aber die Patentdichte in Vorarlberg am höchsten, sagte Patentamtsdirektorin Maria Karepova. 149.781 Patente und Gebrauchsmuster sind derzeit in Österreich geschützt. Unter den Firmen führt bei den Erfindungen AVL List (155 Erfindungsanmeldungen) vor Tridonic (84) und Julius Blum (81).

Österreich habe im Vorjahr weltweit auch 9000 Marken angemeldet, in Österreich 5541. Über 1700 Anmeldungen kamen aus Wien. Bei den Marken sind Österreichische Lotterien (30 Markenanmeldungen) und Hofer (24) führend. (APA)