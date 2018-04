Wien – Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen waren im Vorjahr viel befahren. Das ließ die Mauteinnahmen der Asfinag um 5,8 Prozent auf 2,03 Mrd. Euro steigen. Bei den Pkw lag das Plus bei 2,4 Prozent auf 660 Mio. Euro, bei Lkw gab es gar einen Anstieg von 7,6 Prozent auf 1,37 Mrd. Euro, teilte die staatliche Autobahnholding Asfinag mit.

Den stärksten Zuwachs der Fahrleistung im Schwerverkehr verzeichneten erneut die Brennerautobahn sowie die Tauern- und Pyhrnautobahn. Die Route durch Tirol befuhren 2017 um 6,4 Prozent mehr Schwerfahrzeuge als noch im Jahr 2016, das war der bundesweit stärkste Zuwachs. Über 60 Prozent des Lkw- und Busverkehrs auf Österreichs Straßen entfallen auf Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen.

Rund 44 Prozent der Maut­einnahmen flossen in Bau und Sanierung, 20 Prozent gingen in den Betrieb und die Bemautung, 15 Prozent flossen in Form einer 100 Mio. Euro schweren Dividende und der Körperschaftssteuer in den Staatshaushalt.

Insgesamt erzielte die Asfinag 2017 einen Jahresüberschuss von 709 Mio. Euro. 956 Mio. Euro wurden in die Infrastruktur investiert. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber 2016 von 28 auf 31 Prozent, der Schuldenstand liegt bei rund 11,5 Mrd. Euro und wurde weiter reduziert.

Heuer wird die Asfinag 1,07 Mrd. Euro investieren, davon entfallen 478 Mio. Euro auf die Sanierung und 594 Mio. Euro auf Baumaßnahmen.

Weitergeführt wird das Programm zur Steigerung der Tunnelsicherheit, sprich der Ausbau zweiröhriger Tunnel, um Frontal-Unfälle zu verhindern. Im Vorjahr gab es keinen einzigen tödlichen Verkehrsunfall in den Autobahntunneln.

Heuer will die Regierung der Asfinag tiefer in die Tasche greifen als in den vergangenen Jahren. Während sie in den letzten Jahren jeweils 100 Mio. Euro ablieferte, sollen es heuer 170 Mio. Euro sein, so Asfinag-Chef Klaus Schierhackl. Zudem werden neue Projekte aus dem Infrastrukturministerium getestet – wie die Öffnung des Pannenstreifens bei Verkehrsspitzen. Dafür soll im Juli ein Pilotversuch auf der Südautobahn starten. Ebenfalls getestet wird die Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit von 130 auf 140 km/h auf der Westautobahn. (TT)