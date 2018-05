Wattens – Wie am Montag bekannt wurde, ist Manfred Swarovski, Firmengründer und Vorstandsvorsitzender der Swarco AG, am Sonntagabend verstorben. „Swarovskis Ziel war es stets, die Stabilität und das Fortbestehen der Swarco-Gruppe zu gewährleisten“, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Um das auch weiterhin sicherzustellen, wird der Vorstand – bestehend aus Philipp Swarovski (RMS), Michael Schuch (ITS) und Daniel Sieberer – die operative und strategische Führung der Gruppe wie schon in den vergangenen Jahren übernehmen.

Die Swarco-Holding bleibt im Besitz der Familie von Manfred Swarovski. Das Unternehmen ist laut eigenen Angaben weltgrößter Ampelhersteller und international die Nummer zwei bei Reflexglasperlen. (TT.com)