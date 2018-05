Wien – Die Traditionsmarke Manner hat in einem aktuellen Ranking mehrere internationale digitale Marken als sympathischste Marke in Österreich verdrängt. Das ergibt zumindest die von Marketagent.com betriebene App Brand.Swipe, in der etwas über 10.000 Nutzer Marken nach ihrer Sympathie reihen. Manner liegt vor YouTube, Google und Wikipedia. Auf den weiteren Plätzen rangieren Vöslauer, dm und Rauch.

Ein auffällig großer Sprung ist dem Lebensmittelhändler Spar gelungen. Er verbesserte sich von Platz 47 auf Rang 18. Ebenfalls einige Plätze dazugewonnen haben die Marken Jolly, ja! Natürlich, Ikea und Adidas. Deutlich Punkte verloren haben auch Eskimo, Disney, Sony, Magnum, kinder, Nivea und Nike. (APA)