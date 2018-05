Hofheim — Der Möbelkonzern Ikea ruft sein Fahrrad „Sladda" zurück. Der Antriebsriemen könne reißen und womöglich zu einem Sturz führen, teilte Ikea Deutschland am Donnerstag im hessischen Hofheim mit. Zuvor sei das Unternehmen von einem Lieferanten für Zubehörteile informiert und gebeten worden, das Fahrrad wegen Sicherheitsproblemen aus dem Verkehr zu ziehen. Betroffen seien die 26- und 28-Zoll-Räder. Ikea lägen bisher elf Berichte über Vorfälle mit dem Rad vor. In zwei Fällen seien kleinere Verletzungen entstanden.

Seit dem Verkaufsstart im August 2016 wurde „Sladda" den Angaben zufolge in 26 Märkten angeboten. In Österreich seien 99 Stück davon verkauft worden. Alle Kunden seien nun aufgefordert, das Rad nicht mehr zu nutzen und es gegen eine Rückerstattung des vollen Kaufpreises in einem beliebigen Ikea-Einrichtungshaus zurückzugeben. Zubehör, das speziell auf das „Sladda"-Fahrrad abgestimmt ist, werde ebenfalls zurückerstattet. Für die Rückgabe sei kein Kaufnachweis oder Kassenbon nötig. (dpa)