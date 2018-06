Innsbruck – Das 2015 gegründete Tiroler Start-up Holo-Light gewann gestern auf der „Augmented World Expo“, einer der größten Konferenzen im Bereich Augmented und Virtual Reality, einen „Auggie Award“ für den von der Firma entwickelten „Holo-Stylus“.

Holo-Light entwickelt maßgeschneiderte und anwendungsorientierte Mixed-Reality-Softwareprodukte für führende Industrieunternehmen, wie beispielsweise die Microsoft HoloLens. Diese setzt im Gegensatz zu Virtual-Reality-Brillen auf Augmented bzw. Mixed Reality. Das heißt, dass der Nutzer nach wie vor seine Umgebung sehen kann, es werden darin allerdings virtuelle Gegenstände und Bedienelemente eingeblendet. Daneben entwickelte das Unternehmen zuletzt gemeinsam mit den Technologie & Life Sciences-Departments des MCI ihren „Holo-Stylus“. Dieses Eingabegerät, das 2019 auf den Markt kommt, soll für die Arbeit mit digitalen 3D-Inhalten über so genannte Head-Mounted-Displays eine bislang unbekannte Präzision ermöglichen, so Michael Oberlechner, CFO bei Holo-Light.

Holo-Light vermeldete kürzlich auch den Einstieg von zwei Investoren. Zum einen mündete eine bereits länger bestehende Entwicklungskooperation mit dem Management Center Innsbruck (MCI) in einer Beteiligung als Technologietreiber an Holo-Light. Zum anderen konnte „innogy Innovation Hub“ als Investor gewonnen werden. Das Unternehmen ist eine Tochterfirma von Innog­y SE, einem der großen deutschen Energieunternehmen, mit einem Umsatz von rund 43 Mrd. Euro (2017)und mehr als 42.000 Mitarbeitern. „Wir sehen die Holo-Light-Mixed-Reality-Lösung als innovative Technologie, die neue Wege der Kommunikation ermöglicht und damit Chancen bietet, Arbeitsabläufe zu beschleunigen, Wissens­transfer zu erleichtern und Kosten zu reduzieren“, erläutert innogy-Unternehmenssprecherin Beate Demmler. So könnten beispielsweise im Kraftwerksumfeld kritische Informationen wie Schaltsysteme und Maschinendaten in der erweiterten Realität angezeigt werden.

Auch für MCI-Forschungschef Michael Kraxner ist die Beteiligung an Holo-Light der nächste logische Schritt: „Als ‚Unternehmerische Hochschule‘ positionieren wir uns an der Schnittstelle von Wirtschaft und Wissenschaft und leisten einen Beitrag, um spannende Zukunftstechnologien mit hohem Marktpotenzial weiter voranzutreiben.“ (hu)