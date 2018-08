Ryanair ist der größte Billigflieger Europas und hat sein Netz über den gesamten Kontinent gespannt. 37 Länder sind angebunden, die mehr als 400 Boeing-Jets auf 85 Basen verteilt. In dem für Freitag angekündigten Arbeitskampf werden die Stationen in Deutschland, Irland, Belgien, Schweden und möglicherweise den Niederlanden von einem Teil der Pilotenschaft bestreikt. Ryanair hat vorsorglich europaweit von 2400 geplanten Flügen rund 400 abgesagt, von denen 250 auf die in Deutschland stationierten Jets und Crews entfallen - mit Ausnahme eines Flugzeugs in Baden-Baden ist es das komplette Tagesprogramm, wie Vertriebschef Kenny Jacobs erklärte. Gleichwohl wird es am Freitag an deutschen Flughäfen Starts und Landungen von Ryanair-Maschinen geben, die aus nicht bestreikten Ländern kommen. Rund ein Drittel der deutschen Passagiere werde so bedient, sagt das Unternehmen, das aber keine Liste der gestrichenen Flüge herausgibt. Betroffene Kunden sollen individuell informiert werden. Ryanair-Crews kehren aus Kostengründen grundsätzlich am gleichen Tag an den Ort zurück, an dem sie losgeflogen sind. In Deutschland und den anderen bestreikten Ländern werden viele Jets am Freitag stehen bleiben. Die erste Welle am Morgen fällt in diesen Ländern wohl weitgehend aus, In Frankfurt wurde sie bereits komplett abgesagt. Im Laufe des Tages fehlen die Flugzeuge im europäischen Netz und können auch im Laufe des Tages nicht nach Deutschland zurückfliegen. Die elf Basen der Iren in Deutschland sind Frankfurt (10 Jets), Berlin-Schönefeld(9), Weeze(6), Hahn(4), Köln(4), Berlin-Tegel, Nürnberg, Hamburg und Bremen (je 2) sowie Memmingen und Karlsruhe-Baden-Baden mit je einem Flugzeug.