Vevey – Der Schweizer Nestle-Konzern hat die Übernahme des Einzelhandelsgeschäfts von Starbucks abgeschlossen. Rund 500 Mitarbeiter der US-Kaffeespezialisten wechselten zum Schweizer Nahrungsmittelriesen, wie Nestle am Dienstag mitteilte. Die Mehrheit von ihnen werde in Seattle und in London angesiedelt sein.

Mit der Übernahme wolle Nestle das Wachstum ankurbeln. Besonders in den USA könne der Konzern seine Position verstärken. Nestle hatte die Transaktion mit einem Volumen von 7,15 Mrd. Dollar (6,15 Mrd. Euro) im Mai angekündigt. (APA/Reuters)