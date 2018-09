Tokio, Köln – Der japanische Autobauer Toyota ruft wegen des Risikos von Kurzschlüssen im Motorraum weltweit mehr als eine Million Wagen in die Werkstatt. In Deutschland seien mit 22.089 Stück aber nur vergleichsweise wenige Exemplare betroffen, teilte Toyota Deutschland am Donnerstag auf Anfrage mit. Wieviele Autos in Österreich betroffen sind konnte auf APA-Anfrage von Toyota bisher nicht mitgeteilt werden.

Zuvor hatte das Fachmagazin kfz-betrieb darüber berichtet. Es handelt sich laut Toyota um eine freiwillige, kostenlose Aktion – unmittelbare Gefahr bestehe nicht.

Der Rückruf erstreckt sich auf Modelle des Prius, die zwischen Juli 2015 und Mai 2018 gebaut wurden. Außerdem geht es um Plug-in-Hybride des Prius (März 2016 bis Mai 2018) sowie des Toyota C-HR (Mai 2016 bis Mai 2018). Nach Angaben des Autobauers kann ein Kabelbaum im Motorraum auf die Kante einer Abdeckung drücken und im Laufe der Zeit durch Reibung beschädigt werden. Werde die Isolierung stark in Mitleidenschaft gezogen, könnte ein Kurzschluss folgen. (APA/dpa)