Wien – Gebannt blicken Europas Banken heute Abend nach London. Um 22.00 Uhr wird die europäische Bankenaufsicht EBA die Ergebnisse des jüngsten Banken-Stresstests veröffentlichen. Dem Krisentest mussten sich 51 Institute aus 16 Ländern stellen. Da­runter zwei österreichische Institute: Raiffeisen Landesbanken Holding und Erste Group.

Die Raiffeisen erwartet ein mäßiges Abschneiden beim Stresstest. „Die Ergebnisse können nicht sonderlich gut ausfallen“, sagte RZB-Generaldirektor Rothensteiner in einem Kurier-Interview am Mittwoch. „Darum arbeiten wir an der Verbesserung der Kapitalquote“, ergänzt der RZB-Chef. Um das Eigenkapital weiter zu stärken, werde man auch die beiden über der Raiffeisen Zentralbank (RZB) stehenden Holdings – die Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH und die R-Landesbanken-Beteiligung GmbH – auflösen.

Die Erste Group wird TT-Informationen zufolge wohl besser abschneiden als die Raiffeisen. Der Markt geht derzeit davon aus, dass sich die Bank dabei eher im Mittelfeld befinden wird. Darauf angesprochen hieß es aus der Erste Group, dass man die Kernkapitalquote seit 2008 auf 12,4 Prozent mehr als verdoppelt habe. „Dabei fühlen wir uns mehr als wohl“, betonte Konzernsprecher Michael Mauritz.

Unterdessen bastelt Rom an einer Lösung für seine Krisenbanken. Die italienischen Geldhäuser sitzen auf faulen Krediten in Höhe von 360 Mrd. Euro. Während die Bank-Austria-Mutter UniCredit keine bösen Überraschungen erwartet, tickt die Uhr für Monte dei Paschi. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtete, würden von europäischen Behörden bereits Notfallpläne für eine Pleite von Monte dei Paschi erstellt. Zuvor will das Institut Medienberichten zufolge für seine Rettung eine erneute Kapitalerhöhung über fünf Milliarden Euro auf den Weg bringen. Eine Rettung der Bank mit staatlichen Geldern war am Widerstand Deutschlands gescheitert. Rom versucht die Bank nun über Umwege zu retten, dabei soll der kürzlich ins Leben gerufene Bankenrettungsfonds Atalante helfen. (sas, APA, Reuters)