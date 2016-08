Die Sozialpartnerschaft hat ein Paket zum Thema Wohnen vorgelegt. Wieso ist das nötig, dafür verspricht uns doch die Landesregierung zu sorgen?

Erwin Zangerl: Da hat sich zu wenig getan, das erleben wir tagtäglich, dass Wohnen in Tirol nicht mehr leistbar ist. Vorschläge zu unterbreiten, ist in der Tradition der Sozialpartnerschaft.

Jürgen Bodenseer: Vorschriften machen Bauen teurer. Daher wollen wir hier Vereinfachungen erreichen. In Innsbruck soll ein Studentencampus mit 1000 bis 1500 Wohnplätzen entstehen, damit der Wohnungsmarkt deutlich entlastet wird. Das sind alles Dinge, die die Landespolitik und die Verwaltung umsetzen müssen.

Heißt das im Umkehrschluss, es liegen Versäumnisse der Regierung vor?

Zangerl: Ich habe immer das Gefühl, dass am Anfang der Legislaturperiode vieles versprochen wird und dass das dann nachlässt. Deshalb pochen wir jetzt darauf, dass die Umsetzung folgt.

Bodenseer: Da müssen wir lästig sein.

Sie sind mit „Ihrem" Arbeitslandesrat oft nicht zufrieden und auch in der Wirtschaft macht sich Sehnsucht nach einem starken Landesrat à la Ferdinand Eberle breit. Werden Sie beide dahingehend Druck bei Partei- und Regierungschef Platter machen?

Bodenseer: Ich bin nur noch ein kleines Mitglied der Partei und nicht mehr der Obmann des Wirtschaftsbundes. Das ist jetzt Sache von Franz Hörl, das zu regeln.

Zangerl: Ich sage schon seit Langem, dass die Ressorts bzw. die Zuständigkeiten anders verteilt gehören. Es kann nicht sein, dass Abteilungen unterschiedlichen Landesräten zugeordnet sind. Da wird man zu oft im Kreis geschickt. Es braucht keine Verwaltungs-, sondern eine Aufgabenreform. Das ist doch ganz einfach: Wirtschaft ist Wirtschaft, Arbeitnehmer ist Arbeitnehmer, Bauern sind Bauern. Die Personalauswahl muss im Landhaus getroffen werden. Ich würde mir in der Arbeiterkammer auch nicht dreinreden lassen.

Bodenseer: Ich bin froh, dass der Tourismus beim Landeshauptmann und damit Chefsache ist. Es braucht in der Regierung klare Zuständigkeiten. Die Zuständigkeiten müssen aber auch zusammenpassen. Da bin ich ganz derselben Meinung.

Das ist sehr harmonisch heute zwischen Ihnen, sonst teilen Sie sich oft „Nettigkeiten" über Ihre Zeitungen mit.

Bodenseer: Es gibt da und dort polarisiserende Standpunkte, aber in schwierigen Zeiten braucht es ein gestärktes und ein kalmierendes Auftreten der Sozialpartnerschaft. Der neue Spruch der Kammer ist, „Wirtschaft sind wir alle" und nicht mehr „Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut". Wir denken in vielen Bereichen gleich, wie beispielsweise, dass Entwicklung in den Tälern nötig ist und es keine Käseglocke braucht.

Zangerl: Es muss möglich sein, sich gegenseitig die Meinung zu sagen und Positionen auszutauschen. Das bringt einen auch weiter.

Zwischen AK und WK gibt es oft auch den Beißreflex, den Parteien untereinander haben, der den Wählern aber schon auf die Nerven geht.

Zangerl: Wir tauschen Zahlen, Daten, Fakten aus.

Bodenseer: Ich finde nicht, dass wir reflexartig immer das Gegenteil behaupten.

Dann sag ich mal das Stichwort: Maschinensteuer.

Zangerl: Man wird darüber nachdenken müssen, wie Unternehmer zu besteuern sind, die auf Automaten setzen. Ob das nun Maschinensteuer oder Digitalisierungsabgabe heißt, sei dann dahingestellt.

Bodenseer: Da sind wir zu weit auseinander. Das ist eine Steuer, die das Abwandern der Betriebe aus dem Land fördert und damit Arbeitsplätze zerstört. Auch Digitalisierung schafft Arbeitsplätze und nur die zu bestrafen, die mehr darauf setzen, halte ich für falsch.

Sie kritisieren beide einen Reformstau in der Politik, gibt es den nicht auch bei den Kammern?

Zangerl: Wir sind von der Mitgliederanzahl her die größte Interessenvertretung im Land. Daraus kann man ableiten, wie viel bei uns los ist. Umfragen unter den Mitgliedern weisen uns Spitzenwerte aus.

Aber aussuchen kann ich es mir nicht, ob ich Mitglied sein will oder nicht.

Zangerl: Wenn es keine Pflichtbeiträge mehr gäbe, würden wir es schaffen, ein Budget zu erstellen. Aber die Frage stellt sich nicht. Manche Dinge kann man nur solidarisch bewältigen und ich sehe den Beitrag zur Arbeiterkammer als Solidarbeitrag. Mit 0,5 Prozent Pflichtbeitrag fühle ich mich nicht als Ausbeuter. Andere Organisationen verlangen weit über ein Prozent. Aber die können auch das Leben nach dem Tod versprechen. Das können wir nicht.

Bodenseer: Wir konzentrieren uns auf Service, Interessenvertretung und Bildung. Das sind unsere drei Standbeine. Ich habe immer versucht, die Kammer personell und strukturell sehr mitgliederorientiert zu gestalten. Auch in den Bezirken sind wir gut aufgestellt. Wir sind wesentlich jünger geworden.

Trotzdem lag die Wahlbeteiligung bei den letzten WK-Wahlen bei bescheidenen rund 30 Prozent.

Bodenseer: Das liegt auch am Wahlsystem. Das ist viel zu kompliziert. Viel niedriger darf die Wahlbeteiligung allerdings nicht mehr werden, sonst hat man irgendwann Schwierigkeiten mit der demokratischen Legitimation. Die Schmerzgrenze sehe ich bei 30 Prozent.

Anders als in der Politik spielt die FPÖ in beiden Kammern noch eine untergeordnete Rolle. Wird sich das ändern?

Zangerl: Eine ähnliche Entwicklung sehe ich nicht. Die Mitglieder sind mit uns zufrieden, während in der Politik der klassische Protestwähler FPÖ wählt. Auch weil es zu wenig Antworten auf wichtige Fragen wie die Flüchtlingsfrage gibt. Da muss sich etwas tun, sonst fahren wir unsere Sozialsysteme an die Wand.

Bodenseer: Grundsätzlich sollte die heimische Bevölkerung nicht benachteiligt werden und Zuzügler sich nicht alles aus dem kompletten Garten Eden der Sozialleistungen herauspicken können. Auf der anderen Seite braucht es einen geregelten Zuzug, inklusive Bildung und Integration am Arbeitsmarkt.

Zangerl: Es braucht eine Deckelung der Mindestsicherung und eine andere Regelung für das Kindergeld und die Pensionen. Die Flüchtlingsfrage muss außerhalb dieser Sozialbudgets abgewickelt werden, sonst zahlen am Ende die drauf, die lange eingezahlt haben. Dass das rechtlich geht, dafür soll der Nationalrat sorgen, indem er neue Gesetze beschließt.

Das Thema Asyl katapultiert die FPÖ in Umfragen nach oben. Wie sieht Ihre bevorzugte Regierungskoalition in Tirol aus?

Bodenseer: Schwarz-Grün ist mir zu grünlastig und für die Wirtschaft oft ein Problem. Wir werden sehen, wie die Wahlen ausgehen. Ich rechne eher nicht damit, dass es wieder eine bürgerliche Alternative geben wird. Die ÖVP wird nicht so viel verlieren.

Zangerl: Tirol ist an Schwarz-Grün nicht untergegangen. Mir wäre eine Dreierkoalition ÖVP, SPÖ und Grün am liebsten.

Bodenseer: Mir eine Zweierkoalition ohne FPÖ.

Das Gespräch führte Anita Heubacher