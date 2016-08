New York, Wien – Die Nachbarn sind deutlich innovativer als die Österreicher: Einmal mehr ist die Schweiz zum innovativsten Land der Erde gekürt worden. Zum sechsten Mal in Folge belegte sie Rang eins in einer UN-Studie zu den wirtschaftlichen und innovativen Leistungen von 128 Staaten. Während Deutschland Platz 10 einheimste, landete Österreich lediglich auf Rang 20. Im Jahr zuvor rangierte das Land noch auf Platz 18 (damals wurden 141 Länder verglichen).

Die UN-Weltorganisation für geistiges Eigentum ­(WIPO) bewertet in ihrem Innovations-Ranking etwa die Qualität der Institutionen, der Infrastruktur, der Generierung von Wissen und Technologie oder auch das Geschäftsumfeld und die Unternehmensbedingungen.

Österreichs Zahlen sind durchwachsen. Besonders gut machte sich das Land beim Kapitel Institutionen etwa bei politischer Stabilität – hier rangiert Österreich auf Platz 3 von 128. Und bei der Rechtsstaatlichkeit holte Österreich den achten Rang. Beim Kapitel Humankapital und Forschung wirkten sich die Hochschulbildung – Rang 2 – und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gemessen an ihrem Anteil am Bruttoinlandsprodukt aus (Platz 7).

Was aber offenbar bremst, sind Bürokratie und Kredithürden. Summa summarum schnitt Österreich beim Wirtschaftsumfeld nicht besonders gut ab und landete auf Rang 30. Abgeschlagen ist das Land bei den Punkten „Leichtigkeit, ein Unternehmen zu gründen“ (Rang 80) oder „Einfachheit, einen Kredit zu bekommen“ (Rang 53). Auch bei der „Einfachheit, Steuern zu zahlen“ belegt Österreich nur den 61. Rang. Nachholbedarf gibt es der Studie zufolge auch bei der Marktkapitalisierung (Platz 60) und bei der Zahl der Firmenneugründungen (Platz 81).

Der Global Innovation Index wurde heuer zum neunten Mal erstellt. Auf den weiteren Top-Plätzen hinter der Schweiz folgten Schweden, Großbritannien, die USA, Finnland, Singapur, Irland, Dänemark und die Niederlande. China ist als erstes Schwellenland unter die besten 25 Länder vorgestoßen. (wer, APA)