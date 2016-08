Oslo – Norwegen denkt drastische Maßnahmen im Kampf gegen klimaschädliche Abgase an. Im nächsten Frühjahr will die Regierung dem Parlament einen Nationalen Transportplan für den Zeitraum 2018 bis 2029 präsentieren, in dem auch ein kompletter Umbau des Verkehrssystems festgeschrieben werden soll. Zunächst hieß es sogar, die Regierung wolle ab 2025 keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zulassen. Norwegen dementierte allerdings einen geplanten Zulassungstopp für Autos mit Verbrennungsmotor. Die Regierung wolle vielmehr zum Kauf von umweltfreundlichen Fahrzeugen ermutigen und setze daher lieber auf Zuckerbrot als auf Peitsche. Die rasche Entwicklung neuer Technologien und Treibstoffe sorge ohnehin dafür, dass Autos mit Verbrennungsmotoren langfristig ersetzt würden. Ein Zulassungsstopp sei dazu nicht nötig.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fordert auch in den EU-Staaten drastische Maßnahmen. Schließlich sei beim Klimavertrag von Paris der weltweite Ausstieg aus dem Erdöl bis zum Jahr 2050 beschlossen worden. „Die Klimaziele von Paris bedeuten, dass spätestens ab dem Jahr 2050 weltweit der Verkehrssektor ohne Erdöl funktionieren muss“, betont der VCÖ: „Es braucht für Neufahrzeuge in der EU die Festlegung eines Zeitraums, ab dem keine Neuwagen mehr mit Diesel- oder Benzinmotor auf den Markt kommen.“ Aus Sicht des VCÖ sei es realistisch, dass die EU zwischen 2025 und 2030 keine neuen Spritautos mehr auf die Straßen lässt. Gleichzeitig müssten das öffentliche Verkehrsnetz und die Rad-Infrastruktur ausgebaut werden.

Norwegen sei ein Vorbild beim Ausstieg aus Benzin und Diesel. Das Land mit etwas mehr als fünf Millionen Einwohnern ist in Sachen E-Mobilität bereits führend. In keinem anderen Staat in Europa werden gemessen an der Bevölkerung so viele Elektroautos verkauft. 15 % aller neu zugelassenen Personenwagen fahren mit Strom. Norwegen, dank großer Öl- und Gasvorkommen reich geworden, gewinnt nahezu 100 % seines Stroms aus Wasser und Wind.

Der Kauf von E-Autos wird in Norwegen seit Jahren massiv gefördert, mit Steuer­erleichterungen und Abgabenfreiheit. Doch dem Staat entgingen damit geschätzt 2,3 Mrd. Kronen (243 Mio. Euro) Steuern, weshalb die Regierung sich fragt, ob die E-Autos nicht auch ohne finanzieller Unterstützung attraktiv sind.

Hauptproblem der Strom-Fahrzeuge ist die Batterie. Mit einem Nissan Leaf für 200.000 norwegische Kronen (21.000 Euro) kommt man etwa 200 Kilometer weit, der Tesla Model S für rund 900.000 Kronen (94.500 Euro) muss nach 500 Kilometern an die Steckdose.

Nils Sødal vom Automobilclub NAF meint daher, bevor Norwegen die Autos mit Verbrennungsmotor verbannt, müsse noch einiges geschehen: „Es müssen mehr Ladestationen gebaut werden, vor allem für Wasserstofffahrzeuge.“ Für die gebe es kaum Tankstellen. Außerdem müssten die Batterien besser werden und größere Reichweiten zulassen. „Doch da bewegt sich was“, meint Sødal. Batterien würden leistungsfähiger. Nissan kündigte im Herbst an, die nächste Generation des Leaf werde eine Reichweite von 500 Kilometern haben.

Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Umstellung auf umweltfreundliche Fahrzeuge gelingt, ist aber nach Ansicht des Verkehrs­experten, dass die steuerlichen Vorteile für Elektroautos bestehen bleiben. Dass dem Staat damit hohe Einnahmen verlorengehen, müsse man einfach akzeptieren. (dpa)