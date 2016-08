Wien – Derzeit kassiert der österreichische Fiskus bei Diesel um 8,5 Cent weniger Mineralölsteuer je Liter als bei Benzin. Dieser Steuervorteil für Diesel ist zuletzt gleich mehrfach wieder aufs Tapet gekommen. Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) hatte sich erst kürzlich für ein Ende des Steuervorteils starkgemacht. Auch die EU hatte im Zuge der Diskussion um das sektorale Fahrverbot in Tirol eine Angleichung der Dieselsteuer eingemahnt, statt Fahrverbote für bestimmte Lkw-Fuhren auszusprechen. Und im Zuge der Klimadebatte ist auch der Tanktourismus ins Billig-Dieselland Österreich in Verruf geraten – weil der getankte Diesel Österreichs Klimabilanz belastet, auch wenn der Sprit nicht hier verbraucht wird.

Den Tankstellenbetreibern schmecken höhere Dieselsteuern freilich nicht. Sie fürchten um ihr Geschäft. Die Mineralölbranche klagt darüber, dass die Gewinnmargen an den Zapfsäulen bereits zu den niedrigsten in Europa zählen würden und warnt, dass eine Mineralölsteuer-Erhöhung das Aus für viele Tankstellen bedeuten könnte.

Eine Erhöhung der Mineralölsteuer würde die bereits knappen Verdienstmöglichkeiten der Tankstellen zusätzlich schmälern, erklärte gestern der Geschäftsführer des Fachverbands der Mineralölindustrie (FVMI), Christoph Capek. „In Anbetracht der ohnehin sehr geringen Margen ein riskantes Unterfangen“, meint er. Bei ohnehin sehr geringen Margen weniger Absatzmenge in Kauf nehmen zu müssen, sei „für jedes Geschäftsmodell eine Zerreißprobe“. Wobei Standorte in Grenznähe oder an Verkehrsknotenpunkten besonders gefährdet seien. Bei Diesel weist Österreich laut jüngstem Europa-Vergleich des Beraters Wood Mackenzie die viertniedrigste Marge auf, bei Eurosuper die zweitniedrigste. Konkret betrug bei Diesel die Bruttomarge in Österreich im 1. Halbjahr 9,44 Cent. Von einem Liter Diesel bleiben dem Unternehmen damit 9,44 Cent brutto übrig. Ende 2015 waren es noch 10,51 Cent.

Außerdem glaubt der Fachverbandsgeschäftsführer, dass eine Erhöhung der Mineralölsteuer bei Diesel den Transit kaum einschränken könne. Stattdessen würde sie den Dieselverkauf verringern, wodurch auch die Steuereinnahmen schrumpfen würden – trotz eines höheren Steuersatzes. Capek verwies auf Berichte, wonach dem Staat der Verlust von einer Milliarde Euro an MÖSt-Einnahmen aus dem Tanktourismus drohe. (mas, APA)