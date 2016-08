Von Angela Dähling

Gerlos – Das ehemalige Thyssenkrupp-Jagdhaus in Gerlos wurde Mittwochabend Schauplatz eines prominent besetzten Kamingespräches mit Vertretern aus Politik, Landwirtschaft und Industrie, zu dem die Fachgruppe Seilbahnen mit Franz Hörl lud.

„Schaut’s endlich, dass die drei westlichen Bundesländer gemeinsam in Wien eine Lobby pro Tourismus aufbauen“, appellierte dabei der Krimmler Bürgermeister Erich Czerny als einer von rund 30 Zuhörern an Bundesminister Andrä Rupprechter. Die Unternehmer würden nicht gut in Österreich behandelt werden, meinte Czerny mit Verweis auf übermäßige Kontrollen durch Finanzpolizei, Arbeitsinspektorat und Lebensmittelpolizei. Seilbahner Klaus Dengg ließ als Betreiber mittelständischer Landwirtschaften am Mieminger Plateau und in Tux aufhorchen: „Das rechnet sich nicht mehr“, erklärte er mit Verweis auf das Verhältnis Herstellungskosten und Produktpreis. Dengg forderte zudem eine Kontrolle für gleichbleibende heimische Fleischqualität. Das sei bei Schaffleisch nämlich ein Lotteriespiel. Michael Bacher. Obmann der Schafzüchter Tirols, ist dieses Problem als eines von vielen, mit denen die Schafzüchter inmitten internationaler Konkurrenz zu kämpfen haben, bewusst. Gemeinsam mit Rupprechter, LHStv. Josef Geisler, Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger und den Unternehmern Michael Seeber (Leitner Ropeways) und Herbert Empl (Empl Fahrzeugtechnik) sowie Franz Hörl stand er den Gästen und Moderator Charly Zanon Rede und Antwort.

Hechenberger räumte ein, dass es noch nicht gelungen sei, mehr Konsumenten am Kühlregal dazu zu bewegen, zu (oft teureren) heimischen Produkten zu greifen. „Wir könnten zu 80 % den Bedarf in Tirol decken, müssen aber 50 % exportieren.“ In anderen Ländern gelten andere Umwelt- und Sozialstandards, es gehe darum, „Waffengleichheit“ zu schaffen, meinte LHStv. Geisler. Und Seilbahner Seeber wünscht sich eine engere Zusammenarbeit nördlich und südlich des Brenners. Lob gab’s von ihm und Empl für die (Nord-)Tiroler Politiker und die leistungsbereiten Tiroler Arbeitnehmer. Letztere seien der Grund, warum man in Tirol produziere.

Laut Rupprechter sei das „größte Entbürokratisierungspaket seit 30 Jahren“ in Begutachtung. Unnötige Doppelverfahren (z. B. bei UVP-Verfahren) und der „Allergene-Buchstabensalat auf Speisekarten“, so Rupprechter, sollen bald der Vergangenheit angehören.