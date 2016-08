Von Floo Weißmann

Salzburg — Die Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sind zuletzt ins Stocken geraten, wie u. a. interne Verhandlungsunterlagen belegen, die Greenpeace veröffentlicht hat. In Deutschland hat ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Wohlfahrts-, Sozial- und Umweltverbänden, entwicklungspolitischen Organisationen und Kircheninitiativen für den 17. September weitere Großdemonstrationen angekündigt. Die EU-Kommission, die für die Europäer verhandelt, sah sich wiederholt zu Versicherungen gezwungen, das Abkommen werde europäische Standards nicht aushöhlen. Auf amerikanischer Seite ist die bisherige Freihandelspolitik im Präsidentschaftswahlkampf stark unter Druck geraten.

Über die weiteren Aussichten der TTIP-Verhandlungen sprach die TT am Rande des von der Bertelsmann-Stiftung organisierten „Trilog" in Salzburg mit Pascal Lamy. Der französische Sozialist war u. a. Generaldirektor der Welthandelsorganisation WTO und EU-Handelskommissar.

Manche sagen, TTIP sei vorbei. Was halten Sie davon?

Pascal Lamy: Ich stimme nicht zu, dass es vorbei ist. Aber ich habe immer gesagt, dass es sich um einen langen Prozess handelt. Strategisch macht es großen Sinn für die USA und die EU, wo die Sicherheitsbestimmungen am höchsten sind, ihre Vorsorge­systeme zu harmonisieren oder zumindest kompatibel zu gestalten und auf eine Angleichung der Regulierungen zuzusteuern.

Sprechen wir über fünf Monate oder fünf Jahre?

Lamy: Meines Erachtens kann das nur ein Entwicklungsprozess sein. Es geht zwar nicht um einen Binnenmarkt wie in der Europäischen Union, aber um etwas, das ein bisschen ähnlich ist. Das braucht sehr lange Zeit, weil die Materie sehr technisch, sehr komplex und sehr sensibel ist. Man muss politisch große Vorsicht walten lassen. Falls irgend­jemand dachte, das könnte in zwei oder drei Jahren erledigt sein — wie am Anfang gesagt wurde —, dann war das entweder ein falsches Verständnis davon, was die Zielsetzung war, oder eine Täuschung der Menschen.

Wenn Sie sich den wachsenden Widerstand gegen TTIP anschauen: Riskieren Politiker, dass sie unterwegs ihre Wählerschaft verlieren?

Lamy: Ich sehe keine wachsende Opposition. Sondern ich sehe Länder, in denen es von Beginn an ernste Bedenken gegeben hat — besonders Deutschland und Österreich. Dort ist die öffentliche Meinung am stärksten gegen TTIP eingestellt, und das hat vor allem zu tun mit dem Investor-Staat-Thema (die anfangs vorgesehenen Schiedsgerichte für Konflikte zwischen Unternehmen und Staaten, Anm.). Die Frage ist extrem einfach: Entweder du vertraust dem Justizsystem des jeweils anderen oder nicht. Bisher war die Antwort auf beiden Seiten stets: Wir vertrauen einander nicht. Dann braucht man einen speziellen Kanal (zur Streitbeilegung) — so einfach ist das.

Aber es gibt nicht nur Widerstand in Deutschland und Österreich. In den USA scheinen die Präsidentschaftskandidaten beider Parteien jetzt gegen Handelsabkommen zu sein ?

Lamy: Das ist etwas anderes. Die Opposition gegen TTIP ist nicht protektionistisch. Deutschland ist kein protektionistisches Land, es ist ein Vorsorge-Land, und Österreich hat in vielerlei Hinsicht denselben kulturellen Hintergrund. Was Donald Trump und Hillary Clinton in den USA über Handelsabkommen sagen, ist eine klassische protektionistische Reaktion. Sie fußt auf der Vorstellung, dass die Öffnung des Handels in den USA mehr Verlierer als Gewinner erzeugt, was ein sehr fragwürdiger Ansatz ist. Ich denke, es ist nicht die richtige Sichtweise, und es ist nicht, was die Zahlen sagen. Aber wenn sie daran glauben, werden sie die Öffnung des Handels stoppen.

Was passiert nach den US-Wahlen? Wird es dann einen neuen Anlauf geben, die TTIP-Verhandlungen abzuschließen?

Lamy: Wir leben in einer Welt, in der viele Veränderungen passieren; das erzeugt eher Fragen von Identität, Zugehörigkeit und Sinn, von Zweifeln und Angst, als Hoffnung. Die Geschichte der Menschheit lehrt uns, dass es in so einer Situation eine Tendenz gibt, Ausländer zu Sündenböcken zu stempeln. Ich habe ein Buch geschrieben, das zeigt, dass die Öffnung des Handels nicht automatisch funktioniert, aber sie funktioniert extrem gut unter bestimmten Bedingungen. Jene von uns, die sich dafür aussprechen, werden überzeugender auftreten müssen.