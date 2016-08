Paris, Washington – Mit dem Widerstand gegen das Freihandelsabkommen TTIP wächst offenbar auch die Verwirrung. Nun kommt auch aus Frankreich eine „Absage“ an dem Abkommen. „Es gibt keine politische Unterstützung in Frankreich mehr für diese Verhandlungen“, sagte der für das Abkommen zuständige französische Außenhandelsstaatssekretär Matthias Fekl am Dienstag im Radiosender RMC. „Frankreich fordere den Stopp dieser Verhandlungen.“ Frankreich will die EU-Kommission im September offenbar zum Stopp der Verhandlungen mit den USA über das Freihandelsabkommen TTIP auffordern.

Auch in Deutschland werden die Stimmen, die TTIP für gescheitert halten immer lauter. So sagte der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel am Sonntag, die Gespräche seien defacto gescheitert. Doch das Dementi aus Brüssel ließ nicht lange auf sich warten.

Stopp der Gespräche „wahrscheinlichste Option“

In Frankreich wachsen seit Monaten die Zweifel daran, dass der Vertrag zustande kommt; Präsident François Hollande hatte im Mai mit der Ablehnung des Abkommens gedroht. Sein Land werde „niemals akzeptieren, dass die Grundprinzipien für unsere Landwirtschaft, unsere Kultur, für die Gegenseitigkeit beim Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Frage gestellt werden“, hatte der Präsident gesagt.

Fekl erklärte damals bereits, ein Stopp der Gespräche scheine „die wahrscheinlichste Option“ zu sein. Grund sei „die derzeitige Einstellung der USA“. „Europa schlägt viel vor und bekommt im Gegenzug kaum etwas“, sagte er zur Begründung.

Auch Gabriel schlägt in diese Kerbe: Man dürfe sich den amerikanischen Forderungen natürlich als Europäer nicht unterwerfen. Er verwies auf die harte Verhandlungslinie der USA. Da bewege sich nichts, so Gabriel.

EU-Kommission: „Der Ball rollt“

Der Minister handelte sich damit scharfe Kritik von Wirtschaftsverbänden sowie vom Koalitionspartner Union ein. Die US-Regierung reagierte irritiert. Der Sprecher des US-Handelsbeauftragten Michael Froman sagte Spiegel Online, die Verhandlungen machten „in Wahrheit ständig Fortschritte“. Es liege in der Natur von Handelsgesprächen, dass nichts vereinbart sei, bis alles vereinbart sei.

Auch die EU-Kommission widersprach Gabriel. „Der Ball rollt jetzt. Die Kommission macht stetig Fortschritte“, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Montag. Wenn die Bedingungen stimmten, könnten die 2013 gestarteten Verhandlungen bis Jahresende abgeschlossen werden. (APA, AFP, TT.com)