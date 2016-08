Alpbach – Eine klare Mehrheit von Teilnehmern der Eröffnungsveranstaltung der Alpbacher Wirtschaftsgespräche glaubt, dass für notwendige Veränderungen eine „Revolution“ gebraucht werde, auch wenn diese mit Not und Leid verbunden sei. Eine „Evolution“, etwa durch rasches Handeln von Politikern, erwarten sie nicht.

Rund 70 Prozent der anwesenden Teilnehmer stimmten bei einer von der „Sharing-Economy“-Vertreterin Robin Chase initiierten Abstimmung für „Revolution“. Nur so könnte brennenden Problemen wie Klimawandel und Ungleichheit entgegengetreten werden.

Auch er habe für „Revolution“ gestimmt, sagte der scheidende Wifo-Chef Karl Aiginger bei der an die Eröffnung anschließenden Diskussionsveranstaltung. Europa mache zu wenig, etwa was gute Schulen, Investitionen in die Jugend oder Migranten betreffe. Er stimme auch nicht überein, dass das Grundeinkommen die Lösung sei, so Aiginger.

In USA sogar 90 Prozent für Revolution

Die gleiche Abstimmung in den USA habe ein Verhältnis von 90 zu 10 für „Revolution“ ergeben, sagte Chase. „Wir müssen uns rascher entwickeln. Alle Prozesse müssen beschleunigt werden“, fordert die Ökonomin. Das sei ein klares Zeichen: „Wir sollten uns bewegen.“

WKÖ-Präsident Christoph Leitl meinte, dass die Gefahr für das Wirtschaftssystem vor allem von den spekulativen Finanztransaktionen ausgehe und man nicht die Steuerungsmöglichkeiten habe, bzw. diese viel zu wenig genutzt werden.

„Die Wirtschaft wird sich in den nächsten 15 Jahren dramatisch ändern, nicht nur durch die Digitalisierung“, meinte Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP), der in Vertretung von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner an der Diskussionsrunde teilnahm. Viele Dinge müssten ausprobiert werden. Für die Regierung bedeute dies, ein Risiko einzugehen. Man sollte sich aber nicht „zuerst ins Hemd machen, bevor man sich was zu tun traut“. Die Zivilgesellschaft gehe da mutiger voraus. „Es wäre das Gebot der Stunde, wesentlich mutiger Entscheidungen zu treffen.“ Erkenntnisse gebe es bereits genug.

Zeiler: Geschwindigkeit viel größer als viele glauben

Medienmanager Gerhard Zeiler sieht in den sozialen Medien den Prototyp dessen, was für die ganze Wirtschaft gilt. „Die Geschwindigkeit ist um vieles größer, als die Arbeitnehmer und meisten Firmen und Regierungen glauben“, so Zeiler. Die Lösung sieht er in mehr Flexibilität: „Wir müssen in den Veränderungsprozessen schneller werden.“ Benötigt werde etwa eine Unternehmenskultur, die auch Fehler akzeptiere.

Chase sieht auch negative Beispiele für die digitale Wirtschaft, etwas Google, das keine oder kaum Steuern zahle. Solche Unternehmen dürften kein Selbstzweck sein.

Cesar A. Hidalgo vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) forderte, dass Forschungsförderungen auch dort hinfließen sollten, wo sie „wirklich was bringen“. Im Unterschied zu seinen europäischen Kollegen habe er keinen Druck, andauernd etwas zu publizieren. Die Wissenschafter dürften keine „Publikationssklaven“ werden. Bürokratische Hürden müssten abgebaut werden.

Ungleichheiten abbauen

Der Abbau von Ungleichheit, nicht nur der einkommensmäßigen, müsse eine wesentliche und zentrale Bemühung sein, die wir im Interesse für unsere System haben müssten, meinte Zeiler. Die Eliten müssten einen Teil ihres Wohlstandes und ihres Einflusse und ihrer Macht aufgeben. „Sonst wird das Experiment Europa scheitern“, so Zeiler, und bekam dafür heftigen Applaus.

Dem stimmte auch Staatssekretär Mahrer zu: „Es geht um die Chancen der jüngeren Generation - Geld teilen und auf Pfründe verzichten.“ Man stehe an einer total speziellen Weggabelung. „Den richtigen Weg kann niemand garantieren, das kann niemand.“ Das Internet sei die größte Errungenschaft seit dem Buchdruck, und kollaborative Ökonomie nur deshalb möglich. „Das wird noch alles verändern. Mit ausgetretenen Lösungsansätzen werden wir aber nirgendwo hinkommen.“

Um zu Lösungen zu kommen, wäre auch mehr Ehrlichkeit im öffentlichen Diskurs notwendig. Dazu wären alle gefordert, auch seine Partei und auch die EU. Dort sollte endlich aufgehört werden mit dem „Quabbeln“ und endlich entschieden werden. (APA)