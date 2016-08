Von Nina Werlberger

Alpbach – Beim Kampf gegen den Klimawandel muss in den Augen von OMV-Chef Rainer Seele der Ausstoß von Kohlendioxid deutlich verteuert werden. „CO2 muss einen Preis haben“, sagte er bei einer Diskussion des Stromkonzerns Verbund zum Thema Klimaschutz und „Dekarbonisierung“ in Alpbach. Bürger ebenso wie Investoren „müssen den Schmerz spüren“, erklärte Seele. „Wir müssen politisch den Mut haben, über CO2-Steuern nachzudenken“, betonte er. Denn diese hätten eine wirtschaftlich lenkende Wirkung.

Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber rechnete vor, dass eine Tonne CO2 aktuell 4,50 Euro koste. In Großbritannien hingegen seien es 30 Euro pro Tonne, auch Frankreich wolle einen Mindestpreis in dieser Höhe einführen, und Italien diskutiere darüber. „Bei 4,50 Euro hat es keinen Sinn, CO2 zu sparen“, erläuterte Anzengruber. Er wies darauf hin, dass dieses Thema auch die Autofahrer im Land angeht. „Der Verkehr ist der größte Sektor der CO2-Emissionen. Das muss auch adressiert werden.“

Um die im Vorjahr in Paris paktierten UN-Klimaziele zu schaffen, braucht es für Anzengruber einen „sinnvoll hohen CO2-Preis“ sowie ein marktwirtschaftlich gestaltetes Energiesystem – und ein Ende der teuren Förderungen.

OMV-Boss Seele betonte allerdings auch, dass Österreich in Sachen CO2 keinen Alleingang machen sollte, um nicht die Wettbewerbsfähigkeit zu beschädigen. Auch die Rolle des kleinen Landes beim globalen Thema Klimaschutz sprach der Deutsche unverblümt an: „Wenn wir uns die CO2-Emissionen hier ansehen, reden wir über einen Mückenschiss im Vergleich zu Asien.“ Der Pariser Klimapakt könne nur Erfolg haben, wenn er auch von Ländern mit hohen Emissionen getragen werde. Diesbezüglich sei auch Solidarität in Europa gefragt. „Es gibt hier eine Schieflage. Es ist keine Solidarität, wenn wir in Deutschland Atomkraftwerke schließen und in Finnland neue gebaut werden.“

Die OMV selbst wolle sich künftig mehr auf Erdgas ausrichten und beim Öl stärker „veredeln statt verbrennen“. Außerdem soll stark in Wasserstoff-Technologien investiert werden, sagte der OMV-Chef.

In Österreich wird aktuell in mehreren Ministerien an In­strumenten gearbeitet, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Laut der Umweltschutzorganisation Global 2000 bedeuten diese Ziele de facto den kompletten Ausstieg aus fossilen Energien bis 2050. Geschäftsführerin Leonore Gewessler rief in Alpbach zu einer Reform des Ökostromgesetzes und zum Abbau von schädlichen Subventionen auf. Handlungsbedarf gebe es in Österreich auch bei der Gebäudesanierung.