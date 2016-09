Wien, Brüssel – Christian Kern dürfte sich – nach eigenem Bekunden – in Brüssel wieder einmal ziemlich unbeliebt machen. Der Bundeskanzler hat sich in einem ORF-Interview skeptisch zum bereits ausverhandelten Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) geäußert und Verbesserungen gefordert. Es gebe hier viele ähnliche Schwachpunkte wie bei TTIP, dem noch auszuverhandelnden Abkommen mit den USA. „Das wird der nächste Konflikt innerhalb der EU sein, den Österreich auslöst“, sagte Kern.

„Diese Freihandelsabkommen bringen unter dem Deckmantel des Freihandels in Wahrheit eine massive Machtverschiebung zugunsten global agierender Konzerne und zulasten der demokratischen Mitbestimmung, der demokratischen Politik, das ist ein grundsätzlicher Webfehler“, kritisierte der Bundeskanzler beide Abkommen. Am Ende müsse man sich darauf konzentrieren, „dass demokratische Mitbestimmung bei der Gestaltung unserer Wirtschaft möglich bleibt und dass wir nicht die Machtverhältnisse zugunsten globaler Konzerne verschieben.“

Mitterlehner will Verhandlungsstopp bei TTIP

Vor Kurzem führte das Thema TTIP auch zu einem heftigen Krach in der Regierung. Die SPÖ wollte einen Regierungsbeschluss gegen TTIP, die ÖVP war dagegen. Ein eigentlich unnötiger Streit, denn, so steht es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), der Vertrag muss ohnehin vom österreichischen Nationalrat ratifiziert werden. Wenn das österreichische Parlament das Abkommen nicht gutheißt, wird es nicht gelten - weder für Österreich noch für die Europäische Union.

„Wenn die Emotionen in einer derartigen Weise vorherrschen, ist eine sachliche Abwägung nicht mehr möglich.“ Die Gespräche seien durch das gegenseitige Misstrauen in der Öffentlichkeit geprägt. Ein Abschluss sei daher in „weite Ferne gerückt“, sagte Mitterlehner gegenüber den Salzburger Nachrichten. Der Vizekanzler spricht sich daher für einen Verhandlungsstopp bei TTIP aus, und möchte einen Neubeginn der Gespräche nach den US-Wahlen.

Der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Jörg Wojahn, sagte in der ZiB2 am Mittwochabend, es gebe auch andere Meinungen als jene von Österreich zu TTIP. „Wir verhandeln für alle 28 Mitgliedsstaaten. Wir haben am 28. September ein Treffen aller Handelsminister, da wird es besprochen.“

IV-Chef kritisiert Vizekanzler

Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, sprach sich im Morgenjournal des ORF-Radio gegen einen Verhandlungsstopp zu TTIP aus. Fairer freier Handel sei eine „Riesenchance für Österreich“. Ein Wirtschaftsminister sollte immer zuallererst den Standort, die Unternehmer und die Arbeitnehmer im Fokus haben, übte er indirekt Kritik an Mitterlehner.

Der neue Wifo-Chef Christoph Badelt äußerte sich grundsätzlich positiv zu TTIP: „Es wird den Freihandel erleichtern und grundsätzlich positive Effekte haben, aber die Sorgen, die jetzt immer wieder in den Vordergrund gedrängt werden, haben natürlich einen wahren Kern“. Man solle aber nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern eine klare Verhandlungsposition der Europäer formulieren. Der nun geforderte Verhandlungsstopp bis nach den US-Wahlen sei offenbar ein Versuch, die Situation zu entkrampfen. Wenn man das in der Diktion tue, „wir wollen das eigentlich eh nicht mehr“, löse man in der europäischen Debatte die Hoffnung aus, das Ganze sei jetzt gestorben, kritisierter er. (APA, TT.com)