Von Stefan Eckerieder

Alpbach – Die Digitalisierung durchzieht bereits die gesamte Gesellschaft, dennoch hinke Europa in vielen Bereichen den USA und China deutlich hinterher, erklärte gestern der für die Digitalisierung zuständige EU-Kommissar Günther Oettinger beim Forum Alpbach. Verantwortlich dafür seien auch die EU-Staaten, die zu sehr auf ihren eigenen Markt konzentriert seien.

Vor allem der Arbeitsmarkt und das Bildungswesen stünden vor sehr großen Herausforderungen. Es brauche eine Welle der beruflichen Weiterbildung – in jedem Beruf. „80 bis 90 Prozent der bestehenden Arbeitsplätze werden nicht haltbar sein ohne IT-Grundkenntnisse“, meint der EU-Kommissar. Zudem gebe es bereits Engpässe bei IT-Fachkräften. „Eine von uns erarbeitete Studie zeigt, dass wir jährlich 160.000 zusätzliche IT-Spezialisten brauchen.“ Dafür reichten die Studienplätze an den Hochschulen nicht aus. „Wir müssen mehr Studienplätze anbieten“, so Oettinger.

Um so schlimmer sei es, dass in Wien die IT-Studienplätze von 1400 auf rund 500 verringert habe, ergänzte T-Mobile-Chef Andreas Bierwirth. „Wir geben in unserem Sektor viel Geld für Infrastruktur aus. Wir sollten uns aber überlegen, etwas in die Bildung zu stecken“, regt er ein Engagement der Privatwirtschaft im Bildungssektor an.

Insgesamt werden laut Oettinger in ganz Europa bis zu 700 Mrd. Euro in die Digitalisierung zu investieren sein. Das werde nicht nur die Aufgabe der Industrie sein, sondern müsse auch von regionalen und nationalen Förderprogrammen unterstützt werden. Wenn Europa verliere, werden wichtige technologische Anwendungen in der Industrie nicht mehr möglich sein. Immer mehr Arbeitsplätze würden dann abwandern.

Um diese Industrie 4.0 zu organisieren, brauche es in Europa eine überregionale Plattform. „Nur gemeinsam sind wir stark gegenüber Google, Amazon oder Facebook“, fordert Oettinger eine Digitalisierung des EU-Binnenmarktes.

Ein wichtiges Thema sei auch die Datensicherheit. In Zukunft würden sich Kriege, Terrorattacken und Industriespionage im Netz abspielen. Benötigt werde auch eine Art digitales bürgerliches Gesetzbuch, um etwa festzulegen, wem die digitalen Daten gehören und wer darauf Zugriff haben darf.

Eine Wertschöpfungsabgabe oder auch Maschinensteuer, wie sie von der SPÖ aktuell angedacht wird, sieht Oettinger gegenüber der TT negativ: „Die Maschine wird von Menschen gebaut. Auf die daraus resultierenden Gewinne und Umsätze entfallen Steuern.“ Er sieht in einer derartigen Abgabe eine Erschwernis der Automatisierung. „Arbeitsplätze werden so zwar zwei bis drei Jahre länger gehalten. Dann muss die Firma aber zusperren. Ich bin davon nicht sehr angetan“, sagt der EU-Kommissar.

Der scheidende Wifo-Chef Karl Aiginger, teilt die SPÖ-Forderung im Gespräch mit der TT ebenfalls nicht. Investitionen höher zu besteuern sei der falsche Weg, meinte Aiginger. Der Staat sollte seine Ausgaben besser in Richtung mehr ökologische Maßnahmen umlenken. „Über eine Wertschöpfungsabgabe kann man nachdenken, wenn es tatsächlich so weit ist“, sagt der Wifo-Chef.