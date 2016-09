Moskau – Russland sieht im asiatisch-pazifischen Raum Chancen für seine Wirtschaft. Doch die Beziehungen zu vielen Nachbarn dort sind schwierig. Ein Überblick:

China: Auf mehr als 3.600 Kilometern grenzt Russland an seinen größten Nachbarn, zu weiten Teilen bildet der Strom Amur die Grenze. Weil in China Wirtschaft und Bevölkerung wachsen, sind in den letzten Jahrzehnten Grenzdörfer zu Millionenstädten geworden. Auf russischer Seite ist das Land rohstoffreich, aber menschenleer. Wegen des Streits mit dem Westen ist Präsident Wladimir Putin enger an Peking herangerückt. Doch bleibt in Russland die Sorge, dass es langfristig zum Juniorpartner Chinas herabsinken könnte.

Nordkorea: 19 Kilometer Landgrenze zum abgeschotteten kommunistischen Staat reichen aus, um eine Eisenbahnlinie hindurchzuführen. Zwar ist für das Regime in Pjöngjang Peking erster Ansprechpartner, doch auch zu Moskau ist das Verhältnis eng. Russland will verhindern, dass der Machthaber Kim Jong-un ein umfangreiches Atomarsenal bekommt. Aber es will auch nicht, dass die USA eine Raketenabwehr bei ihrem Schützling Südkorea stationieren. Wirtschaftlich ist Südkorea für Russland aber wichtig.

Japan: Auf den Beziehungen zwischen Russland und Japan lastet die Vergangenheit und bremst auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Im Zweiten Weltkrieg nahm die Sowjetunion Japan die Kurilen-Inseln weg, deshalb gibt es auch sieben Jahrzehnte später keinen Friedensvertrag. Allerdings arbeiten Putin und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe an einer Annäherung.

USA: Nur 80 Kilometer offenes Wasser über die Beringstraße trennen im Osten Russland und die Supermacht USA voneinander. Auf US-Seite liegt Alaska, die frühere russische Kolonie, die das Zarenreich 1876 den Amerikanern verkaufte. Das Verhältnis zwischen Washington und Moskau ist gespannt wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine. Durch das Eingreifen in Syrien will Putin erzwingen, dass die USA Russland wieder als Macht auf Augenhöhe akzeptieren. (APA, dpa)