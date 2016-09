Wien, Alpbach, London – Für die Londoner City, dem größten Finanzplatz in Europa, stehe bei einem Brexit „sehr viel am Spiel“, betonte OeNB-Gouverneur am Freitag in Alpbach bei einem Pressegespräch. Die Frage der Clearinghäuser sei daher ein ganz entscheidender Bereich für die Austrittsverhandlungen und für die City of London. Der andere wichtige Bereich seien die wegfallenden Zahlungen ins EU-Budget.

Derzeit sei die City of London der wichtigste Handelsplatz für Transaktionen in Euro. Von den Euro-Fremdwährungs-Transaktionen werden 45 Prozent in London abgewickelt, das waren im Jahr 2013 täglich durchschnittlich 1.009,3 Mrd. US-Dollar.

Paris und Frankfurt stehen in den Startlöchern

Der Anteil an den Transaktionen von Euro-Zinsderivaten ist noch höher: da werden Dreiviertel aller Euro-Transaktionen in London abgewickelt. Das tägliche Volumen lag 2013 bei 927,8 Mrd. US-Dollar.

„Das Clearing hier ist ein ganz wichtiger Geschäftszweig der Londoner City“, betonte Nowotny. Wenn - im schlimmsten Fall für London - es zu einem Verlust des Passporting kommt, die britischen Finanzinstitute also keinen Zugang mehr zu den europäischen Märkten haben, dann werde davon ausgegangen, dass 70 Prozent dieses Geschäfts nicht mehr von London ausgehen kann, sondern von Finanzplätzen in der EU - Paris, Frankfurt zum Beispiel. „Da sind schon erhebliche Dinge im Spiel.“

Die EZB habe zur Abwicklung von Euro-Transaktionen eine klare Position und deswegen bereits einen Rechtsstreit mit der englischen Regierung über Euro-Clearinghäuser gehabt. Die EZB sei der Meinung, dass Clearinghäusern außerhalb der EU kein Euro-Clearing ermöglicht sein soll. Der Rechtsstreit sei verloren worden, weil für den EuGH der europäische Binnenmarkt von größerem Wert gewesen sei. „Wenn England aber nicht mehr im Binnenmarkt ist, schauen die Dinge anders aus.“ Dann sind wir genau dort, wo die EZB ursprünglich sein wollte, so Nowotny.

Die Frage der Clearinghäuser sei daher ein ganz entscheidender Bereich für die Austrittsverhandlungen und für die City of London. „Da steht schon für die City sehr viel am Spiel“.

Briten sind zweitgrößter Nettozahler

Was den erleichterten Zugang zum europäischen Finanzmarkt mittels Passporting betreffe, sei die Position der City auch unterschiedlich. Für die Banken sei dies eine ganz entscheidende Sache. Die City sei aber auch Private Equity-Fonds oder Hedgefonds, die seien eher Pro-Brexit gewesen, weil sie sich erhoffen, eine leichtere Regulierung zu haben, und so „als Piraten“, in den europäischen Binnenmarkt hineingehen können. „Das wird auch eine Herausforderung sein, sich gegen eine solche Strategie „Regulierung light“ zu wehren.

Ebenfalls zu wenig gesehen werde in der Öffentlichkeit der Umstand, dass das Vereinte Königreich der zweitgrößte Zahler im EU-Budget sei, trotz Rabatts. Die Zahlungen finanzierten vor allem die Struktur- und Kohäsionsfonds, die für die neuen Mitgliedsstaaten von erheblicher Bedeutung seien. Derzeit gebe es keine Bereitschaft, den Ausfall dieser Zahlungen durch höhere Zahlungen der anderen Mitgliedsstaaten zu kompensieren. Das sei ein sehr sensibler Bereich, der auch Österreich indirekt betreffe, weil davon die osteuropäischen Staaten betroffen seien. (APA)