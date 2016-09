Wien/Klagenfurt – Die SPÖ hat am Freitagnachmittag ihren eigenen 77-seitigen Abschlussbericht zum Hypo-U-Ausschuss an Ausschuss-Vorsitzende Doris Bures geschickt. „Die Untersuchungen zeigten eindeutig, dass die Ursache des Milliardenschadens der HBInt in der Ära Kulterer/Haider entstanden ist“, heißt es im SPÖ-Bericht. Die Verantwortung liege bei der damaligen FPÖ/ÖVP Kärntner Landesregierung unter Jörg Haider.

Verfahrensrichter Pilgermair hat am 23. August seinen knapp 500-seitigen Berichtsentwurf zum Hypo-U-Ausschuss an die Parteien geschickt. Jede Partei kann einen eigenen Bericht erstellen, der an den Pilgermair-Bericht angehängt wird, und dann im Oktober als Hypo-U-Ausschuss-Bericht vom Parlament zur Kenntnis genommen wird. SPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss Kai Jan Krainer hat den Bericht der SPÖ-Fraktion unterschrieben.

„Massive Einflussnahme der FPÖ“

Die SPÖ-Parlamentarier sehen in ihrem Bericht folgende Hauptursachen für den Hypo-Skandal: „Das Geschäftsmodell der Bank, die auf Landeshaftungen basierende rasante Expansion, die massive Einflussnahme der FPÖ und das daraus resultierende Versagen der Kontrollinstanzen“ haben nach Ansicht der SPÖ zu den Milliardenverlusten der Kärntner Hypo Alpe Adria geführt. Die politisch Verantwortlichen in der Kärntner Landesregierung hätten die Bank „als Bankomat für politische Prestigeprojekte“ genutzt. „Innerhalb von nur sechs Jahren schafften es Haider und Grasser, die Aufsicht der Bank beinahe komplett politisch einzufärben und somit eine Schutzmauer um die HBInt aufzuziehen“, heißt es im SPÖ-Bericht.

Die vom damaligen Finanzminister Josef Pröll (ÖVP) und Finanz-Staatssekretar Andreas Schieder (SPÖ) gemanagte Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria im Dezember 2009 wird von der SPÖ verteidigt. „Die Verstaatlichung der Bank im Jahr 2009 war aufgrund der bestehenden Landeshaftungen eine Notwendigkeit, um die volkswirtschaftlichen Folgeschäden in Grenzen zu halten“, schreiben die Autoren des Berichts. Beim Verkauf an die BayernLB sei Kärnten - entgegen den damaligen Aussagen Haiders - nicht reich geworden, sondern habe das gesamte Risiko der Landeshaftungen in Höhe von 23,1 Mrd. Euro behalten. Durch eine Insolvenz Ende 2009 wären die Haftungen sofort schlagend geworden wären.

„Den Ernst der Lage nicht erkannt“

Die lange Dauer des EU-Beihilfeverfahrens nach der Verstaatlichung von Mai 2009 bis September 2013 lässt sich laut SPÖ einerseits darauf zurückführen, dass der Hypo-Vorstand „den Ernst der Lage nicht erkannt“ habe und andererseits die Europäische Kommission mit dem Verfahren der Hypo Alpe Adria „ein Exempel statuieren wollte“ und eine rasche Zerschlagung der Bank forciert habe. „Ex post betrachtet, hätte die raschere Errichtung einer Bad Bank nach der Verstaatlichung weniger gekostet“, lautet das Fazit der SPÖ-Parlamentarier. Für die Entscheidungsträger im Finanzministerium seien aber die Auswirkungen auf die Staatsschulden im Vordergrund gestanden.

Das Team Stronach kritisiert in seinem Abschlussbericht die Rolle von Finanzminister Pröll: „Das Finanzministerium hatte sich auf etwaige Gespräche (Verhandlungen) mit der BayernLB nur unzureichend vorbereitet, während die BayernLB mit Hilfe international tätiger Investmentbanker, Wirtschaftsprüfer und Anwaltskanzleien sich auf die Gespräche vorbereitete“, heißt es im Bericht.

Team Stronach unzufrieden

Unzufrieden ist das Team Stronach auch mit dem Berichtsentwurf von Verfahrensrichter Pilgermair: Der Bericht enthalte keine Aussagen zur Kernaufgabe des Hypo-Untersuchungsausschusses, nämlich die politische Verantwortung für das wirtschaftliche Debakel der Hypo Alpe Adria zu klären.

Im Hypo-Untersuchungsausschuss gab es zwischen April 2015 und Juni 2016 insgesamt 142 Befragungen von 124 Auskunftspersonen. Der Untersuchungszeitraum deckte die Jahre 2000 bis 2014 ab. Die angelieferten Akten umfassten 16 Millionen A4-Seiten. (APA)