Wien – Ein neues Gesetz tritt am 18. September in Kraft, das auch Kunden Zugang zu einem Bankkonto ermöglicht, die eigentlich keines bekommen würden. Dies soll auch sozial und wirtschaftlich Benachteiligten ermöglichen, am Zahlungsverkehr teilzunehmen. Mit diesem Gesetz setzt die Bundesregierung eine EU-Verordnung um.

Derzeit gibt es rund 150.000 Personen in Österreich, die kein Konto haben. Künftig sollen die Banken niemandem ein Basiskonto verwehren können. Das neue Basiskonto soll alle Funktionen eines Zahlungskontos bieten, wie Überweisungen für Miete, Strom, Wasser, Telefon, Empfang von Zahlungen, und auch mit einer Bankomatkarte verbunden sein. Lediglich einen Überziehungsrahmen wird es nicht geben.

Mitte April des laufenden Jahres hat der Konsumentenschutz-Ausschuss das sperrig benannte „Verbraucherzahlungskontogesetz“ beschlossen, das die Rechtsgrundlage für das Basiskonto darstellt und per 18. September mehr Transparenz für Bankkunden bringt. „Aus Sicht des Konsumentenschutzes ist dieses neue Gesetz sehr zu begrüßen, denn es erfüllt viele unserer Forderungen.“ Das sagt die Leiterin der Konsumentenpolitik der Arbeiterkammer Wien, Gabriele Zgubic. „Ohne Initiative der EU gäbe es diese Verbesserungen für Bankkunden – insbesondere das Basiskonto – nicht“, sagt Zgubic in Richtung der heimischen Banken.

Mehr Gebührentransparenz sei sehr zu begrüßen. „Denn wir stellen bei unserem regelmäßigen Bankenmonitoring eine Vielzahl unterschiedlicher Spesen, aber auch Kontomodelle fest, sodass ein Vergleich dem einzelnen Konsumenten nicht einfach gemacht wird.“ Künftig müssen Konsumenten vor Vertragsabschluss und mindestens einmal jährlich während der Vertragsabwicklung gezielte Entgeltinformationen und Entgeltaufstellungen in einheitlicher Terminologie und in einem einheitlichen Format für die repräsentativsten mit einem Zahlungskonto verbundenen Dienste mitgeteilt bekommen. Auf der AK-Website wird ein Vergleich von Kontoentgelten online gestellt.

„Das Gesetzespaket ist für uns in Ordnung“, sagte der Obmann der Sparte Banken in der Wirtschaftskammer, Franz Rudorfer. Vieles hätten die Banken schon freiwillig umgesetzt, sagte Rudorfer am Rande des Forums Alpbach. Das Gesetz sei „gut mit dem Konsumentenschutzministerium verhandelt“ worden. So gebe es bereits die 2. Sparkasse mit einem Konto für alle, auch bei der Bawag P.S.K. existiere ein solches Angebot bereits. Ein Basiskonto helfe Menschen, „die es einmal vom Karussell geschmissen hat“.

Ein Problem beim Basiskonto, auf das es dann einen gesetzlichen Anspruch gibt, könnte sich aber im Sinne von Geldwäschebestimmungen ergeben, gab Rudorfer zu bedenken. Es brauche noch eine Verordnung, welche Ausweise für eine Kontoeröffnung gelten sollen. Als Beispiel für etwaige Schwierigkeiten führte er an, dass es für einen Banker am Schalter im Normalbetrieb schwierig sein könnte, wenn jemand beispielsweise mit einem Ausweis in kyrillischer Schrift käme. „Zu erkennen, ob der Mensch am Ausweis der Mensch ist, der jetzt beim Schalter steht, das muss machbar sein“, so Rudorfer. „Das ist unser Anliegen.“ (TT, APA)