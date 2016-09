Wien – Einmal Volltanken: Mit einem Diesel und Benziner fährt man zur nächsten Tankstelle, die Preise sind gelistet; mit einem Elektroauto ist das komplizierter – und manchmal teuer. „ Zu diesem Ergebnis kommt der ÖAMTC bei einem Preisvergleich, dem ein beispielhaftes Nutzungsszenarion zu Grunde lag.

Bei E-Tankstellen ist, so der Automobilclub, ein Preisvergleich für Konsumenten fast unmöglich – doch die Unterschiede seien groß. Dafür würden unterschiedliche Tarife, ein komplizierter Zugang zu den Ladestationen , wie z.B. die ausschließliche Nutzung mit einer Kundenkarte oder unterschiedliche Steckersysteme, sowie Zusatzkosten wie Garagen- oder Parkgebühren sorgen.

„Einmal Vollladen kostet zwischen ca. 0 und 15 Euro, je nachdem, ob man zu Hause lädt oder öffentliche Ladestationen nutzt“, erläutert ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. So ergeben sich monatliche Kosten von 12 bis 124 Euro, hat eine ÖAMTC-Beispielrechnung für ein fiktives Nutzungsszenario bei unterschiedlichen Tarifmodellen ergeben.

E-Auto ist keine Zahnbürste

Wer keine Gratis-Ladestation in der Nähe hat, lädt am günstigsten daheim. Hier zahlt man den Hausstrom-Tarif nach Verbrauch, im Schnitt sind das 20 Cent je Kilowatt-Stunde. Allerdings sollte man ein Elektroauto nicht einfach an die Steckdose anstecken. „Ein E-Auto ist keine Zahnbürste – die Ladung eines Pkw bedeutet eine Dauerlast über einen längeren Zeitraum“, so Kerbl. Daher sollte ein Elektriker klären, ob die Leitung dafür ausgelegt ist oder gleich eine professionelle Ladestation einbauen.

Tarifdschungel erschwert Preisvergleich

Wer öffentliche Ladestationen nutzt, dem stehen laut dem Bundesverband Elektromobilität 2.290 Elektrotankstellen in Österreich zur Verfügung, einige davon (noch) gratis. Leistungsabhängige Tarife, bei denen man zahlt, was man an Kilowatt lädt, sind laut ÖAMTC rar. Neben Flatrates, nach deren Entrichtung unbegrenzt an den jeweiligen E-Tankstellen geladen werden könne, werden vor allem zeitabhängige Tarife geboten. Man zahlt, solange das Auto angesteckt ist.

„Das bedeutet, wer sein Auto angesteckt lässt, obwohl es voll ist, zahlt trotzdem. Abgerechnet wird oft auch nicht minutengenau, sondern alle zehn oder 30 Minuten“, kritisiert ÖAMTC-Verkehrswirtschaftsexpertin Elisabeth Brandau. Was erschwerend dazukomme, sei die unterschiedliche Ladedauer durch die Ladeleistung: E-Autos, die nur eine geringe Ladeleistung aufnehmen können, laden länger. Ein schnelleres Laden – mit 11 kW bis zu 100 kW – wird zwar oft angeboten, ist aber nicht für alle E-Autos möglich.

Kosten-Check fürs Laden vor Kauf eines Elektroautos

Solange es keine Tarif- und Anbieter-Transparenz gibt, sollte sich daher jeder bereits vor dem Kauf eines Elektroautos über einige wichtige Punkte informieren. „Wichtig ist, schon vor dem Kauf eines E-Autos zu klären, welche Anbieter es in der Umgebung gibt und ob kostenlose Ladestationen dabei sind. Oft finden sich Ladestationen in Parkgaragen oder in gebührenpflichtigen Zonen, hier sollte man sich vorab über die Gebühren bzw. die Konditionen für das Laden informieren.

Flatrates gibt es meist nur mit einem Vertrag, bei Tarifen mit fixen Gebühren wird oft eine Mindestbindungsdauer vorgesehen. Zusätzliche Kosten können hier zum Beispiel für Freischaltgebühren oder einen Tarifwechsel verrechnet werden. „Außerdem muss man feststellen, welche Steckertypen das Auto unterstützt und welche Ladeleistung das Auto aufnehmen kann“, rät die ÖAMTC-Expertin abschließend. (TT.com)